Apeiron ofrece una verdadera experiencia floydeana

Ápeiron, la banda tributo a Pink Floyd, se presentará este domingo a las 21:30 en el Café Teatral Emilio Alfaro.

La banda, pondrá su talento para una noche inolvidable en un show especial en el que recorrerán temas como "Speak to Me", "Breathe", "On the Run", "Time", "The Great Gig in the Sky", "Money", "Us and Them", "Any Colour You Like", "Brain Damage" y "Eclipse".

Ápeiron busca brindar en cada recital una verdadera experiencia “floydeana”, ofreciendo una puesta en escena acompañada de imagen y sonido de alta calidad.

La agrupación está integrada por: Pablo Lahos (voz y guitarra), Sergio Santesteben (primera guitarra), José Robetto (bajo), Cristian Carnisetti (batería), Germán Albarello Medin (teclados y coros), Marina Faillace, Ornella D’Angiola y Florencia Leguizamón (coros) y Horacio Fraga (saxo).

Localidades en venta únicamente por Plateanet.