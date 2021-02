El espíritu de Tarantino sale a escena con Reservoir Songs

Reservoir Songs, la banda que recrea el espíritu de los films de Quentin Tarantino desde el repertorio y la puesta en escena, llega esta semana a Mar del Plata con show anunciado para este jueves 18 de febrero en el espacio Teatriz de diagonal Pueyrredon y Bolívar.

Desde 2012 Reservoir Songs se presenta de modo periódico en los principales locales nocturnos de Buenos Aires con su show que hace un recorrido sobre todos los soundtracks del director y ya ha pasado por Mar del Plata años atrás en dos oportunidades.

Con el fin de transportar al público hacia una experiencia multi sensorial propia de la cinematografía, combinada con la intensidad y el vértigo de la música rock, y como homenaje a los 20 años del estreno del film, la banda realiza desde 2014 el show ¨Pulp Fiction En Vivo¨, donde una serie de proyecciones de la película acompaña al grupo en su interpretación de la banda de sonido en tiempo real, reemplazando la música original.

Durante 2015 y 2016, Reservoir Songs encarí un nuevo proyecto, que a la vez significó un giro en su carrera: la grabación de su álbum debut, “Dogs from Hell”, compuesto en su totalidad por canciones originales. De sonido sanguíneo, producido por completo con técnicas tradicionales y sin atajos tecnológicos, el mismo conserva un espíritu ecléctico y cinemático, lo que se proyecta sobre la música transformándolo en una banda de sonido para un film de culto imaginario.

A mediados de 2017 y tras la partida de dos de sus miembros originales para radicarse en Los Ángeles, California, el resto de la banda se les suma en su primera visita a EEUU, durante la cual realizan un show en el mítico Whisky A Go Go de Hollywood.

A su regreso a Argentina, la banda se rearma en su formación actual, incorporando a Hey Agos y Capitán Rock, dos colaboradores frecuentes, en los roles de cantante y guitarrista estables.

Durante 2018 entregan conciertos en Buenos Aires mientras realizan varios especiales online, entre los que se destacan las versiones conmemorativas del Día de los Muertos de los temas Malagueña Salerosa y Down in México.

2019 es el año de la llegada definitiva de los Reservoir Songs a las principales ciudades de Argentina, con shows realizados en Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata, entre otras. Asimismo, realizan su segunda visita a los EEUU, con motivo del estreno del film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Durante la gira realizan conciertos en San Diego, Las Vegas y Los Angeles.

Un inicio de 2020 colmado de shows se ve abruptamente interrumpido por la realidad de la pandemia. Durante los meses de veda de música en vivo realizan especiales online, que incluyen la musicalización de una escena clásica de Pulp Fiction y la creación de un video colaborativo online que replica el baile de twist, de la misma película.