Tras 43 días de lucha, murió la marplatense que tuvo que ser trasladada a Ituzaingó por el coronavirus

María Teresa Lammenda, la mujer que a principios de enero contrajo coronavirus y tuvo que ser trasladada de Mar del Plata a Ituzaingó para ser tratada por la enfermedad, finalmente falleció esta semana después de una larga lucha.

El deceso de la paciente de 64 años, que se produjo este jueves, fue confirmado con dolor por parte de su familia que decidió visibilizarlo. La afiliada del Pami mantuvo una lucha de 43 días para sortear el Covid-19 pero con el paso de las semanas acusó un importante deterioro en su salud que se tornó irreversible.

"Fue terrible. Estuvo internada y luchándola. Siempre fue crítico el cuadro en terapia intensiva pero estuvo en una semana despierta. Pensábamos que lo iba a pasar pero sufrió tanto deterioro por esa cánula nasal que no le dieron en la ciudad que le terminó afectando mucho al pulmón", explicó a 0223 Leonardo, hijo de Lammenda.

El miércoles 6 de enero la mujer quedó internada en una habitación individual del Hospital Español donde era asistida con oxígeno con máscara. Pero con el correr de las horas, desde el centro hospitalario le indicaron a los familiares que la paciente debía ser trasladada de urgencia ya que no contaban con una cánula nasal de alto flujo para poder asistirla frente a la enfermedad.

El pedido y la autorización del traslado fueron el puntapié inicial de una "odisea" para la familia de Lammenda: trataron de buscar por todos los medios una cama de alta complejidad disponible en la ciudad pero no la encontraron. La solución recién llegó cuatro horas más tarde, cuando se confirmó la posibilidad de la derivación a otra localidad. Y producto de la espera y el largo viaje, el cuadro de salud de la mamá de Leonardo empeoró sensiblemente.

Así, después de dos días de internación en Mar del Plata y otros 41 en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, la mujer perdió la vida. "Tenía toda la fe de que ella salga a dar la nota de su recuperación pero fue todo un trajín y una agonía estar allá. Los médicos la atendieron de maravilla y de una manera impresionante pero no tuvimos la suerte de traerla con vida", lamentó Leonardo.

El hombre había decidido visibilizar el caso de su madre para que la sociedad "tome consciencia de que sí o sí hay que cuidarse" en el contexto de la pandemia y evitar que proliferen los contagios, lo cual se traduce en una inminente saturación del sistema sanitario.

"Lo único que pido es que tomen consciencia, que se cuiden y respeten los protocolos. Esto no es joda. No puede ser que mi mamá, en el estado en que se encontraba, haya tenido que viajar porque no contábamos con los elementos suficientes cuando estuvimos guardados meses para que se pueda preparar algo que al final falló para mi vieja", había apuntado, en otra entrevista con este medio.