Fernández, sobre la "vacunación VIP": "Hay que terminar con la viveza argentina"

El presidente Alberto Fernández aseguró que le pidió la renuncia “con dolor” a Ginés González García, quien hasta el viernes se desempeñó como titular del Ministerio de Salud de la Nación, y sostuvo que "hay que terminar con este tipo de prácticas”.

En declaraciones al diario Página 12, el mandatario se refirió al escándalo de la vacunación VIP contra el coronavirus y la partida de González García de la cartera de Salud. “Le exigí la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable”, manifestó.

“La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, agregó. En ese marco, el mandatario también dijo que no tolera este tipo de situaciones. “Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios”, indicó.

En tanto, según replicó la agencia de noticias Télam, Fernández también se refirió al nombramiento de Carla Vizzotti a la cartera de Salud. “Siempre pensé que si no estaba Ginés, lo sucedería Carla. Es la continuidad de las muchas buenas políticas de Ginés”, indicó.

Por último, negó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya influenciado en la decisión tomada. “La llamé yo, para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo pero no le pedí consejos previos”, aseguró.