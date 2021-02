Una buena prueba de Círculo en Tandil

La segunda prueba de pretemporada de Círculo se desarrolló en la tarde del miércoles en el estadio "General San Martín" de Tandil y, seguramente, dejó muchas cosas para analizar a Gustavo Noto y su cuerpo técnico, que de a poco van imprimiendo el funcionamiento y la dinámica que pretenden. En dos partidos de 70' ante Santamarina, el primero finalizó igualado sin goles, mientras que en el segundo fue triunfo "Papero" por 1 a 0, con un tanto de penal de Enzo Astiz, que regresó después de la lesión.

Lo menos importante son los resultados en estos choques amistosos, pero siempre es bueno no perder para ir ganando en confianza. Si eso ayuda a solidificar la estructura defensiva, el funcionamiento de mitad de cancha para arriba llegará solo y a eso apuntará Círculo en el tiempo de trabajo que queda previo al arranque del Torneo Federal A. En primer turno, Noto dispuso dos variantes respecto al equipo que jugó con Barracas: el ingreso de Gabriel Charra por Nahuel Pájaro, para conformar dupla central con David Nasif, llevó a Cristian Belucci al medio de la cancha (función que cumplió en gran parte de su carrera) y Ramiro Garay estuvo en lugar de Restovich. El trámite fue parejo en los dos tiempos, en el primero las mejores situaciones fueron para el Rojiverde que no tuvo puntería en la definición, mientras que en el complemento, sin lastimar demasiado, Santamarina tomó posesión de la pelota y llevó el juego a terreno rival. Sin embargo, las situaciones no abundaron y el tablero quedó en blanco.

Síntesis

Santamarina (Tandil) (0): Nicolás Avellaneda; Lautaro Arregui, Patricio Boolsen, Osvaldo Barsottini (Lucas Vallejo) y Agustín Jara; Leonel Pierce, Mariano González y Matías Kabalín; Facundo Leiva, Valentín Depietri y Matías Donato (Thiago Beltrán). DT: Pablo Ricchetti

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Gabriel Charra, David Nasif y Lucas Sánchez; Ramiro Garay, Cristian Belucci y Lucas Rancic; Ever Ullúa (Diego Ftacla), Jonatan Benedetti (Matías Atlante) y Matías Reali (Agustín Restovich). DT: Gustavo Noto

ASTIZ VOLVIÓ CON UN GOL

En el segundo encuentro de la tarde, la mejor noticia fue que después de mucho tiempo, Enzo Astiz pudo volver a jugar (no participó de todo el Torneo Transición por una lesión) y lo hizo ingresando en el complemento y marcando el gol de penal que significó el 1 a 0 definitivo para Círculo sobre Santamarina.

En esos 70', el trámite fue equilibrado, con chances de ambos lados. La más clara llegó para los aurinegros a través de una pelota parada, pero Sebastián Nieto se estiró para mantener su arco en cero.

Síntesis

Santamarina (0): Juan Pablo Mazza; Nicolas Valerio, Agustin Lucero, Lucas Vallejo y Gabriel Gilé; Gustavo Iturra, Leonel Martens y Guillermo Santillan; Yoel Juarez, Thiago Beltran y Luis Vila.

Círculo Deportivo (1): Sebastián Nieto; Matías Castillo, Jeremías Ramírez, Bruno García y Matías Fuentes; Ramiro Rodríguez, Sebastián Batista y Agustín Restovich (Hernán Paicil); Pedro Barberini (Ramiro Garay), Diego Ftacla y Matías Atlante (Enzo Astiz).

Círculo volverá a los entrenamientos mañana jueves hasta el sábado por la mañana, cuando cerrará la semana. El amistoso previsto con Alvarado para ese día, finalmente cambió de día y se jugará el 6 de marzo.