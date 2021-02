Once Unidos mejoró su imagen pero no pudo con Obras San Juan

Nueva caída de Once Unidos por la Fase Regular de la Liga de Vóleibol Argentina, aunque con una mejora en su imagen. Obras de San Juan se impuso en sets corridos por 25-23, 25-21 y 25-18, en casa del elenco marplatense.

Ante una buena versión de Once Unidos, Obras tuvo que trabajar del primer al último punto de su 25-23 inicial. Lo hizo con buenos números de Bucciarelli y Aguilera, ambos con 6 tantos, mismo total que Richards en el local, con dos aces dentro de esa media docena. Justamente, uno de los saques del punta zurdo mantuvo a Once Unidos prendido a su ilusión, pero ese 18-18 no tardó en desvanecerse por la labor de los anotadores visitantes. Aguilera abrió la puerta del set ball y Bucciarelli le dio forma definitiva al 1-0.

A continuación, Obras erró un poco más, pero también distribuyó más su goleo y, con más variantes (incluida una buena entrada de Godoy, con 4 conquistas), estiró un poco más la distancia. En Once Unidos sólo se mantuvo bien Zelayeta, ya que el ingresado Aquindo y Richards fueron bien controlados por el bloqueo adversario. Por esa vía quebró Obras en 17-15 y, un poco después, atrapó un nuevo set con el 25-21 concretado por Núñez.

Lo que quedó del encuentro se le hizo demasiado cuesta arriba a Once Unidos, puesto que comenzó 12-4 abajo el tercer parcial, por errores propios primero y por varias contras que Obras aprovechó después. Núñez aumentó su producción y junto a Bucciarelli y Aguilera se encargaron de mantener calmas las aguas, para un 19-8 que le permitió aguantar la última carga de Once Unidos. Con el saque de Russo, el local cosechó seis puntos al hilo, pero eventualmente llegó el 25-18 que finalizó las acciones.

Síntesis:

Once Unidos: Bautista Peralta (-), Bautista Gazaba (3); Joaquín Layús (3), Alejandro Manzín (4); Mauro Zelayeta (11), Marcos Richards (6). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Alejandro Saadía (1), Joaquín Aquindo (7), Tomás Russo (2), Lukas Rojas (4), Santiago Aranguren (1).

Obras de San Juan: Nicolás Sánchez (-), Juan Bucciarelli (9); Flavio Rajczakowski (6), Franco Medina (9); Ramiro Núñez (10), Mauro Aguilera (12). Líbero: Lautaro Morales. Entrenador: Santiago Paredes. Ingresaron: Alejandro Godoy (4), Nicolás Robins (1), Tomás Quiroga (1), Ignacio Segovia (-).

Parciales: 23-25, 21-25, 18-25

Árbitros: Ricardo Cabrera - Edgardo Rosales

Estadio: Club Atlético Once Unidos, Mar del Plata