Una mujer denunció que un fomentista persiguió a su hijo de 14 años por más de 7 cuadras en una camioneta

Una mujer denunció que uno de los secretarios que integra la sociedad de fomento del barrio Costa Azul persiguió a Juan, su hijo de 14 años, por más de siete cuadras en una camioneta y aseguró que el conductor del vehículo ya tiene dictada una orden de restricción de acercamiento así como otras denuncias en su contra por "insinuaciones obscenas y amenazas".

Cecilia Zampini, la mamá de la víctima, decidió visibilizar el episodio que ocurrió en el barrio Los Acantilados a través de redes sociales, donde rápidamente se viralizó la publicación. "¿Qué delito configura esta situación? ¿Acoso? ¿Persecución? ¿Amedrentamiento? ¿Amenazas? La verdad que no lo sé, pero lo que sea, esta agravado porque la víctima es un menor y el victimario, un violento, un perverso del que realmente no nos sorprende su accionar", planteó.

En un extenso relato, la mujer que también es reconocida por su labor de vecinalista en Los Acantilados reconstruyó que la "persecución" se dio desde la calle 491 y 10 hasta 14 y 485, mientras el hombre conducía "de manera temeraria" una camioneta ploteada de poda y jardinería. "El mal estado de las calles hizo que casi quedase encajado y fue lo que le permitió a Juan escapar", indicó.

Zampini sostuvo que no es la primera vez que "esta persona actúa de manera violenta y pone en peligro la vida de alguien" y mencionó al respecto una serie de denuncias que "abundan en su contra". "Tiene denuncias por acoso hacia una menor, insinuaciones obscenas de por medio, denuncias de un vecino quien pasó por el desagradable momento de que le exhibiera sus partes intimas, denuncias de una vecina también por insinuaciones obscenas y amenazas, denuncia de una vecina por violencia", enumeró.

En el mismo sentido, la vecinalista recordó que su propio esposo fue víctima del accionar violento del fomentista. "Hace dos años un sábado por la tardecita le tiro esta misma camioneta encima, en dos oportunidades, a mi marido que caminaba por la calle con mi hijo y mi sobrino", detalló, y consideró: "Esta situación denota no solo violencia, sino alevosía, porque para tirarles una camioneta encima en una segunda oportunidad, dio la vuelta manzana para poder volver hacerlo, esta denuncia termino en una restricción de acercamiento".

La vecina del barrio confirmó que radicó una primer denuncia en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y reclamó que las autoridades actúen con "celeridad". "Prefiero no imaginar que hubiese sido de Juan, si no hubiese podido escapar. Ojalá, anhelo y ruego que alguna vez sea Justa la Justicia, que actué con celeridad. Estas situaciones ya no son un conflicto vecinal; que la violencia no sea cosa natural", concluyó.