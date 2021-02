A un mes del salvaje intento de femicidio de Natalia Montes: "No se me fue el miedo"

Natalia Montes, la marplatense que recibió seis puñaladas de la expareja en un claro intento de femicidio, aseguró que todavía vive "con miedo" al cumplirse un mes del salvaje ataque que sufrió en su casa.

La vecina del barrio Las Dalias, que pudo salvar su vida gracias a la intervención inmediata de su amiga Giselle, rememoró el caso a través de La Garganta Poderosa, donde insistió en la falta de ayuda que tienen las víctimas de violencia de género.

"En el momento del hecho nunca llegó la policía. A mí me ayudó una vecina. Eso es lo que pasa: que no está la ayuda que se necesita. Eso es lo feo de ser mujer y que pasen estas cosas", explicó la mujer de 34 años.

A pesar de las semanas que pasaron, Montes aseguró que la dramática situación que vivió todavía se repite "en los sueños y en los recuerdos". "Parece que es poquito tiempo pero no se me fue el miedo", confesó.

"En el momento en que él me pegan las primeras puñaladas de espalda es cuando me agarra la desesperación y el miedo de que me iba a matar y ahí grité. Gracias a Dios estaba Giselle. Ella fue mi ángel de la guarda. Le voy a agradecer toda la vida", aseguró.

Lucas Exequiel Ostachi fue el hombre que la atacó a puñaladas en el barrio Las Dalias. El agresor ya posee algunos antecedentes penales: estuvo preso por un homicidio y por estar involucrado en otros dos robos.

Dos días después del hecho, el sospechoso fue detenido a tan solo cinco cuadras de su antigua vivienda y por estos días permanece aloja oen la Unidad Penal Nº44 de Batán.El titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5, Alejandro Pellegrinelli, calificó al hecho como Homicidio en Grado de Tentativa.