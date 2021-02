Su hijo de 5 años necesita una operación de $290 mil y pide ayuda para cubrir los gastos

Byron tiene 5 años y desde que nació padece una discapacidad motriz que condiciona su calidad de vida. Ahora tiene que someterse a una operación para poder usar prótesis pero el costo de 290 mil pesos aleja cualquier posibilidad de intervención y por eso su familia encabeza por esta fecha una colecta para tratar de cubrir los gastos.

Mailén, la mamá del niño que no tiene pies, reconoció que para sus posibilidades es "muy difícil llegar" a pagar el abultado monto de la cirugía y apeló a la solidaridad marplatense para tratar de sortear la barrera económica cuanto antes.

"Todas las operaciones se la cubría la obra social que Byron tenía por mi papá pero cuando cumplí los 21 años me quitaron la obra social y entonces él también se quedó sin eso. Quise intentar hacerle la pensión el año pasado pero por la pandemia no lo pude hacer y ahora empecé el trámite y me dicen que va a demorar entre 3 y 4 años en salir", explicó.

La mujer de 23 años dijo que el menor necesita una operación "porque a medida que se va desarrollando también van creciendo los muñoncitos" que dificultan la colocación de las prótesis que debe utilizar a futuro. "Para poder usar las prótesis, tiene que tener los muñones bien armados y ahora los tiene en punta. Uno le está doliendo mucho ya", comentó, en declaraciones a 0223.

Mailén también dijo que Byron siempre siguió el tratamiento indicado por un traumatólogo de la Clínica Colon. Allí es donde le exigen el pago de 290 mil pesos: 100 mil pesos en concepto de depósito y otros 190 mil pesos por la cirugía en cuestión. "Lo que necesito son los 190 mil pesos de la cirugía. Sabemos que con una colecta es difícil llegar a cubrir todo pero si logramos costear una parte importante sería una gran ayuda", consideró la mamá.

Cualquier persona interesada en ponerse en contacto con la familia del joven para brindar su colaboración, puede hacerlo al celular 2235978355 o directamente puede hacer algún aporte a través del CBU 0140323503420060174953, que figura a nombre de Esponda Blanco Nicolás Alberto (papá de Byron).