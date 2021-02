Un paseo costero de Mar del Plata llevará el nombre de un heroico guardavidas

Desde este domingo el paseo costero Celso Aldao se llamará Guardavidas Guillermo Volpe, en honor al guardavidas que falleció en ese sector un 4 de febrero de 1978 y el cual cada año se celebra el Día del Guardavidas.

La iniciativa fue presentada por el bloque de ediles del Frente de Todos y del concejal Ariel Ciano del Frente Renovador, que decidieron cambiar el nombre del paseo costero de Playa Grande, que homenajeaba a un exinterventor durante la dictadura militar.

El homenaje fue muy bien recibido por los guardavidas de Mar del Plata. Francisco Bragado, secretario general de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), quien estuvo presente en el acto y en declaraciones a 0223, expresó que los trabajadores “están muy agradecidos” por el gesto del Concejo Deliberante local, que “por primera vez una calle en la ciudad llevará el nombre de un guardavidas”.

En el marco de las celebraciones y que contó con la presencia de familiares del homenajeado, concejales de distintos bloques y de dirigentes gremiales del sector, también se arrojaron las cenizas al mar de Volpe, próximo al sector donde perdiera la vida en un rescate.

El intendente Guillermo Montenegro protagonizó el acto oficial por el Día del Guardavidas que se llevó a cabo en las instalaciones del Balneario 8 de Playa Grande.

“Y quiero agradecer desde dos lugares. Por un lado, por toda la ayuda que brindaron durante todo el año, pero también por el orgullo de tener el cuerpo de guardavidas que tiene nuestra ciudad”, sostuvo el jefe comunal.

Las cenizas de Volpe fueron arrojadas al mar. (Foto: Prensa MGP)

“Hemos hablado varias veces de la importancia que tienen para lo que es la solución de la emergencia y la seguridad en una ciudad como es la nuestra. Y esto no es un tema menor: esto es algo que ustedes lo hacen con esa vocación de estar en una playa todos los días y que es esa vocación que tuvo Guillermo el día que le tocó ir a una playa de la que no volvió. Y esto me parece lo importante de esa vocación. Esa vocación de cuidar al otro y de dar la vida por alguien que uno no conoce”, valoró Montenegro.

Junto al secretario de Gobierno Santiago Bonifatti, el Intendente consideró que “para nosotros, no es un Día del Guardavidas más. La presencia de todos ustedes hablan de la importancia de este acto. Ustedes ponen a la ciudad en un lugar diferente con su trabajo. Estamos orgullosos de lo que tenemos y de la forma en que responden todos los días”, concluyó.