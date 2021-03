Médicos municipales insisten con la recategorizaciones en salud

Los profesionales de la salud que atienden en los centros sanitarios municipales insisten con la recategorización y le escribieron una carta al intendente Guillermo Montenegro, reclamándole por una reunión que estaba prevista para el mes de enero.

En el escrito enviado por las autoridades del gremio de Cicop General Pueyrredon a la redacción de 0223, advierten que los trabajadores “no pueden seguir esperando” mientras continúan al frente de la atención de salud “como en toda la pandemia” y añaden que “siguen adeudando las recategorizaciones al personal sanitario incumpliendo un legítimo derecho”.

“Esta situación de injusticia, no es nueva, se acarrea de gestiones pasadas que no reconocían el valor del recurso humano en salud. Pero al día de hoy, es más preocupante. Atravesamos una pandemia y no quedaron dudas que la clave para cuidar a la población es cuidar al personal sanitario. Pero la Secretaria de Salud y las autoridades comunales de General Pueyrredón siguen sin tenerlo en cuenta. El aumento salarial 2020 quedo por abajo de la inflación”, advirtieron.

“Y las recategorizaciones que establece las normativas vigentes, ya evaluadas por las respectivas jefaturas y presentadas en el 2017 siguen adeudándose, impactando negativamente en el desarrollo de la mayoría de los profesionales. Esto quiere decir que hay colegas que hace más de 15 años que trabajan en la Salud Pública, formándose para brindar una mejor calidad de atención, y siguen con la categoría inicial”, remarcaron.

En ese punto, desde la entidad gremial de los trabajadores de la salud señalaron que ante esta situación, “muchos renuncian” para buscar una mejor situación laboral y ante este panorama, elogiaron la solidaridad por parte de algunas comunidades marplatenses. “Gracias a muchos de ellos, que solidariamente han trabajado territorialmente en la pandemia que pudimos sostener los desafíos de la Atención Primaria de la Salud, por qué el personal de salud solo, no alcanzaba”.

“La salud no puede esperar más. Instamos a que las autoridades nos escuchen y prioricen la salud de la población”, finaliza el escrito.