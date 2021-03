Cooperativistas cumplen dos semanas de acampe frente al Unzué en reclamo de trabajo digno

Desde hace exactamente dos semanas, los integrantes de la Cooperativa Nueva Esperanza acampan en las puertas del Centro de Referencia del Unzué para reclamar trabajo digno. En total, son unas 700 personas que, en turnos rotativos, permanecen en el lugar y de los cuales, se calcula, 500 no tiene empleo. Así lo precisó la referente de la organización, Paola Tournoud, quien reconoció que si bien hubo varias instancias de diálogo con Diego García, el representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a nivel local, la respuesta al reclamo depende de las máximas autoridades de la cartera.

“Hemos tenido diálogo durante toda la semana pero lamentablemente no entienden la necesidad de trabajo que tenemos”, contó la mujer en diálogo con 0223. “Nos ofrecen diferentes cosas para poder resolver pero nosotros necesitamos trabajo. Sino, no vamos a terminar más con esta situación de que la gente no tiene para comer y queda en el asistencialismo”, razonó la referente social.

En ese sentido, dijo que entre los manifestantes que sostienen el acampe hay aproximadamente 500 personas que no tienen ningún tipo de ingresos, mientras que que otra gran parte, si bien los tiene, no le son suficientes.

“En Mar del Plata hay más de 50% de desocupación y nosotros vamos a permanecer acá hasta que entiendan esto porque entendemos que el Estado es responsable de esto”, enfatizó Tournoud.