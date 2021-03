El humor está de luto: murió Carlos Sánchez

El ambiente artístico está de luto con la muerte del reconocido humorista Carlos Sánchez, de 68 años, que murió este martes, luego de luchar varios años contra un cáncer.

Sánchez estaba internado en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires desde el 2 de febrero, y la triste noticia fue confirmada esta mañana por Silvina Puga, quien era la encargada de hacerle de prensa a sus espectáculos.

El actor descubrió que tenía cáncer de riñon en 2010 y desde ese momento realizó diversos tratamientos pero siguió trabajando, al menos hasta el 2019.

El estado crítico de salud había sido confirmado esta semana por su hija Jorgelina: “Él tiene un cáncer de riñón avanzado, que lo están tratando en la internación con cuidados paliativos”.

El comediante había contado en una entrevista cómo descubrió su enfermedad: “En 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho uno y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándomelo. Ocho meses después me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada, porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada”.

Sánchez nació en 1952 en Bahía Blanca. En sus inicios, trabajó con Juan Alberto Badía, Susana Giménez, Juan Alberto Mateyko y Marcelo Tinelli, aunque tuvo gran popularidad en el recordado ciclo Café Fashion. En teatro, con el espectáculo El Gordo y el Mago, junto a Pablo Madini y en la televisión, interpretando al comisario Benítez en Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa novela que emitió El Trece.