Gago, tras el triunfo de Aldosivi: "Creo mucho en estos chicos"

Fernando Gago transmite tranquilidad. Como expresa en sus palabras, un resultado no modifica su postura, su idea, sus intenciones. Así se mostró ante las derrotas de su Aldosivi con Colón y Central Córdoba, así se mostró luego del 2 a 1 celebrado ante San Lorenzo, en la última jugada del partido. El DT habló en conferencia de prensa y dejó su análisis.

Táctica. "Sabíamos que ellos iban a hacer un juego directo. Venían de un buen resultado, intentamos hacer nuestro juego para evitar todo tipo de circulación y juego que nos podía generar San Lorenzo, y creo que en el primer tiempo nos salió muy bien"

Un paso adelante. "Lo dije después del partido pasado. No me va a cambiar un resultado la forma de jugar y de pensar. Creo mucho en estos chicos, en la forma que lo están haciendo, y seguimos dando un paso adelante en este proceso de una idea y tratar de ir mejorando partido tras partido".

El segundo tiempo. "Fue mérito de San Lorenzo. Propuso un juego más ofensivo, puso más jugadores en donde nos tuvimos que ir replegando, nos hizo jugar el partido en una zona que no planeábamos. Intentamos solucionarlo con el ingreso de Panaro para formar una línea de tres, porque veía que nos ganaban las espaldas, y ahí creo que empezamos a posicionarnos mejor".

"El camino a seguir". "De todos los partidos saqué conclusiones buenas y malas. Esto es un proceso que lleva tiempo, donde habrá cosas positivas y negativas dentro de los partidos. Creo que hoy el resultado y la forma que se jugó el primer tiempo fueron buenas, obviamente entendemos que tenemos que sostener este juego durante los 90 minutos. Es difícil porque el rival también te propone y te lleva a jugar un partido incómodo. Pero es el camino a seguir".

Filosofía. "No soy ni pragmático ni idealista. Trato de generar una idea de juego, tengo una idea, una forma de ver el fútbol y no me va a cambiar".

Lo que faltó. "Siempre va a faltar algo. El primer tiempo se hizo todo muy bien, en los primeros minutos nos costó pero después nos acomodamos al partido, tuvimos un buen sistema, buenas asociaciones, buen juego, generamos lo que vinimos a buscar y eso me deja muy tranquilo. En el segundo tiempo nos faltó tener el balón, circulación, generar el espacio con nuestro juego".

El trabajo en la pelota parada. "Le doy mucha importancia en la semana, porque en muchas situaciones se abren partidos con un balón detenido a favor o en contra. Tuvimos que trabajarlo, vimos dónde podíamos intentar ocupar los espacios, se vieron buenos movimientos pero no terminaron bien".