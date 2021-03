Azucena Iglesias, la apasionada de las abejas

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Me llamo Azucena Elizabeth Iglesias, soy becaria doctoral en el instituto IIPROSAM. Me recibí de la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2018. Tengo 27 años y actualmente soltera. Vivo con mis mascotas.

¿Qué hacés?

-Trabajo en sanidad apícola, específicamente en el control de Varroa destructor mediante extractos vegetales de lúpulo.

¿Por qué lo hacés?

-Amo la carrera que elegí aunque a veces me desánimo porque no siempre todo es color de rosas. Cuando esto ocurre, mi pasión y motivación surge de mis compañeros y amigos que me hice a lo largo de estos años, ellos comparten la misma pasión por el trabajo y las abejas al igual que yo, y siempre me ayudan, aconsejan y acompañan en todo lo que necesite.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-El interés es lograr conocer más sobre sustancias de origen orgánico que tengan capacidad acaricida contra el ácaro Varroa, con el fin de generar nuevos métodos de control de este parásito y que generen menor impacto en el sector apícola.

Si te interesa conocer más escribinos a comunicacion@mardelplata-conicet.gob.arSeguinos en nuestras redes sociales!