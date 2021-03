Cristina Fernández dijo que Argentina “no tiene plata” para pagar la deuda con el FMI y pidió “un gestito” a Estados Unidos

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió este miércoles que la Argentina “no tiene la plata para pagar” la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las condiciones que quiere imponer el organismo, y le pidió a los Estados Unidos “algún gestito” para mejorar esas condiciones.

La funcionaria participó junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura del Espacio de la Memoria que funcionará en la ex Brigada de Investigaciones de la localidad de Las Flores. Y como suele ocurrir en las contadas apariciones públicas que realiza, según replicó la agencia de noticias DIB, dejó fuertes definiciones políticas.

La expresidenta fustigó a Juntos por el Cambio por la toma de deuda durante su gestión y también recordó que la familia de Mauricio Macri “estatizó su deuda” durante la dictadura.

En ese marco, y al referirse a la renegociación de la deuda con el FMI, señaló que “la oposición, que es la que contrajo el endeudamiento, es la que más debería colaborar e insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el Fondo quiere aplicarle a la reestructuración”. Y aseguró que “todos sabemos que con los plazos y las tasas que se pretenden no solo es inaceptable, no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar”.

También le reclamó a los Estados Unidos “un gestito”, al sostener que “entre que bancaron el Golpe, bancaron a los ingleses en la Guerra de Malvinas y fueron centrales a la hora de que el FMI violara todos los artículos de su estatuto”.

Y si bien aseguró que “no estamos diciendo de no pagar la deuda”, dijo que “deberíamos hacer un esfuerzo, el oficialismo y la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.