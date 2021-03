Tiene 81 años y surfeó por primera vez: "Pensé que nunca iba a cumplirse"

Nunca es tarde para aprender algo nuevo. A los 81 años, Mari Pierantoni tomó una sabia decisión: surfear por primera vez para cumplir, así, uno de sus máximos sueños que tanto anhelaba desde que veranea en Mar del Plata.

La octogenaria es oriunda de Carcaraña, una localidad del partido de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Este verano regresó a Mar del Plata después de cuatro años.

"Venía todos los años toda la temporada, pero hace cuatro años que no venía porque tenía a mi marido enfermo que hace seis meses falleció. Ahora me animé a venir porque tengo a todas mis amigas acá", comentó a 0223.

Mari suele frecuentar el balneario San Sebastián de la zona de La Perla, donde el martes tomó se animó a surfear. Le gustó tanto que este miércoles lo volvió a intentar. "No me paré porque tengo una operación en la rodilla, pero me pude sentar", valoró emocionada el momento en el que barrenó una de las olas.

"Siempre lo deseaba, pero nunca pensé que iba a cumplirse. Fue muy lindo. Es un disfrute que no se puede explicar", reconoció la mujer ni bien salió del mar, vestida con un traje de neoprene.