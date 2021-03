Ivo Cassini se coronó campeón sudamericano de aguas abiertas

El marplatense Ivo Cassini se alzó este viernes con la medalla de oro en la prueba de 10K de la prueba de Aguas Abiertas del Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos 2021, en las aguas del Club Náutico de Mar del Plata.

Con un tiempo de 1 hora, 57 minutos, 47 segundos 20/100el nadador local se aventajó ajustadamente sobre el ecuatoriano David Farinango (1h57m47s90/100), que fue medalla de plata; y sobre el brasilero Alexandre Finco Alves, bronce con 1h57m50s 07/100.

Es la segunda dorada para Cassini en el certamen (antes, los 1.500 metros libres, en Buenos Aires). Tras la competencia, expresó: "Estoy muy contento, una carrera que estuvo buena, no fue tan difícil como pensé que se iba a dar. Las condiciones del mar ayudaron, estamos adaptados a este tipo de circuito, llegué muy entero al sprint final y pude hacer un muy buen cierre en el sprint final, que es lo que me caracteriza". Sobre su táctica de carrera, explicó: "La idea era que no se me escape nadie antes de la quinta vuelta, y después salir a marcar el ritmo. Sabía que tenía físicamente para aguantarlo. Ningún nadador se animó a pasarme, mantuve el esfuerzo durante tres vueltas y al final di todo", cerró.

Cassini competirá este sábado en la prueba de 5K de relevos con el equipo argentino.

En damas, Cecilia Biagioli fue quien se quedó con la presea dorada. La escoltaron en el piso la peruana María Alejandra Bramont y la venezolana Valentina Pérez.

Además, Joaquín Moreno y Julia Arino, quienes realizaron un muy buen trabajo, quedaron cuartos y estuvieron muy cerca de la medalla.