Organizaciones sociales reclaman acceso a dispositivos tecnológicos: “La educación virtual no existe en la periferia”

Diferentes organizaciones sociales se manifiestan frente al Municipio en el marco de una jornada nacional de lucha para reclamar por políticas que generen igualdad entre los estudiantes de la ciudad de Mar del Plata.

Según explicó a 0223 Federico Barrios, referente de Jóvenes de Pie y Barrios de Pie, la pandemia de coronavirus dejó en evidencia las desigualdades que hay entre los estudiantes a la hora de acceder a dispositivos tecnológicos que les permita continuar con el ciclo lectivo.

“En el medio de la pandemia del coronavirus, la educación no virtual no existe en los barrios populares y no existió bajo la cuarentena estricta”, dijo el joven al tiempo que detalló que la movilización se da en el marco de una jornada nacional de Lucha.

“Prácticamente no tenemos conectividad en los barrios, ni datos, ni recursos económicos para obtenerlos. En la mayoría de la familias trabajadoras más pobres. los pibes necesitamos estudiar, formarnos y luchar por el trabajo genuino”, dijo Barrios al tiempo que precisó que es necesario que el Gobierno implemente políticas que facilite el acceso real a la educación en el marco de la pandemia por coronavirus.