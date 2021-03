Instalación de 9 mil pesos: la causa por la que miles de marplatenses desestiman adherirse al Plan Básico Universal de Internet

Desde el 1 de enero está en vigencia el Plan Básico Universal (PBU) obligatorio para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción, destinado a unos diez millones de personas de bajos ingresos, en todo el país.

La medida tuvo un alto nivel de aceptación entre los posibles beneficiarios, pero al mes de comenzar a realizar el cambio de plan, los aspirantes se encontraron con que, para poder suscribirse, las empresas les informaban que, a partir del mes de febrero realizar el trámite tiene un costo de instalación de 9 mil pesos, motivo por el cual deciden desestimar el PBU y continuar con el plan contratado originalmente.

Desde el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) local aseguran que se trata de un juego legal que encontraron las empresas en el contrato para que los usuarios desestimen cambiar de plan ya que que en ninguno de sus párrafos, el convenio habla de costos de instalación a cargo del usuario.

“Es una medida que tomaron algunas empresas para retener a los clientes y el principal motivo de quejas que recibimos”, dijo Martín Monita, titular local del Enacom a 0223 al tiempo que señaló que este es el último recurso que utilizan las prestadoras para desalentar la operación.

“Te ofrecen promociones por tres meses con un costo similar al que tiene el PBU que tiene una duración de un año y si con eso no logran convencer al usuario que sigue firme en su postura le comunican que el cambio de plan tiene un costo de instalación por una suma cercana a los 10 mil pesos que es un monto altísimo y desproporcionado en relación con el servicio que se ofrece y obviamente ante esto, mucha gente desestima el PBU directamente. Otros hacen el reclamo en la oficina”, explicó Monita.

Pero esta no es el único recurso que encontraron las empresas para desalentar la adhesión. Desde principios del mes de marzo, muchas prestadoras decidieron no aceptar más formularios en papel y solo realizan el trámite de manera online. “Si tenemos en cuenta que la mayoría de los beneficiarios son jubilados que no tienen incorporadas las herramientas tecnológicas, esto es un gran limitante”, dice el titular del Enacom local.

“Movistar, por ejemplo es una de las empresas que debido a la alta demanda que tuvieron de formularios decidió no recibir mas formas en papel para no generar un cuello de botella. Pero cuando llenas los formularios online dentro de la página, llegás al último paso y te deriva a un chat con un representante que te ofrece paquetes similares y usa la misma metodología que las otras empresas, cuando en realidad tendría que finalizar el trámite y enviar el formulario”, grafica Monita.

Entre los planes creados en el marco del PBU la telefonía móvil tiene un precio de $150 bajo el sistema prepago; mientras que en la telefonía fija será de $380 por mes.

Al plan pueden acceder jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos. trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, Monotributo Social, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios que perciben una beca del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años, también pueden acceder al beneficio.