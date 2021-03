Denuncian que crece el delito en Mar del Plata y buscan crear un Observatorio de Seguridad Comunitaria

El defensor del pueblo de General Pueyrredon, Daniel Barragán, advirtió sobre un aumento en los reclamos por inseguridad que llegan al organismo y remarcó la necesidad de la creación de un Observatorio de Seguridad Comunitaria, para abordar la problemática "no solo desde un aspecto punitivo". En ese punto, responsabilizó al Estado por la falta de políticas conjuntas para combatir el delito.

"En los últimos tiempos cada vez más llegan a la Defensoría denuncias de vecinos o en las recorridas a ong´s y organizaciones barriales, donde la falta de seguridad está ganando cada día más las preocupaciones en cada uno de los barrios", señaló el ombudsman en declaraciones a 0223 Radio y mencionó que los delitos más denunciados son las usurpaciones, consumo de drogas, narcomenudeo, robos y esto "ya afecta el buen vivir de los vecinos".

A pocos días del cambio de autoridades en la Departamental Policial y de la conformación de la nueva Comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante, Barragán manifestó que es "imprescindible" la conformación -junto al Foro de Seguridad Municipal, la Universidad, Sociedades de Fomento, ONG´s, sindicatos, parroquias y otras entidades civiles- de un Observatorio de Seguridad Comunitaria.

En esa línea, explicó que este Observatorio debe buscar abordar la problemática "desde una visión empírica de la realidad pero también con profesionales que elaboren postulados y que no solo haya una política de seguridad punitiva sino también, con que el Estado esté presente no solo con patrulleros sino generando políticas de cultura, con actividades barriales en las plazas".

En ese punto, Barragán evaluó que "es muy difícil que en un barrio haya seguridad si no hay luz, si los pastos tienen dos metros de alto o si las calles no están arregladas o no se ve la presencia de los patrulleros o la patrulla policial. El estado es el primer responsable de esto", cuestionó.