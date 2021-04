Con el debut del campeón, se juega la segunda del fútbol local

Con los estrenos de Kimberley, General Mitre, General Urquiza y Peñarol, que quedaron libres la semana anterior, se jugará este sábado desde las 15 la segunda fecha del Torneo "Copa Cincuentenario" . Los doce encuentros comenzarán a las 15, en doce escenarios diferentes.

La semana pasada, el certamen hogareño regresó luego de casi 16 meses sin disputarse por la pandemia de coronavirus.

Con amenaza de lluvia y tormenta por parte del servicio meteorológico, Kimberley, campeón 2019 del fútbol marplatense, recibirá a Quilmes en su cancha.

General Urquiza, que sumó a Ezequiel "Trapito" Ceballos -ídolo de Alvarado- en cancha de River enfrentará a San José.

También se destaca el choque de Atlético Mar del Plata ante Nación. El "Decano" podría contar con algunos minutos de Alejandro "Chango" Aguirre y Matías Arrúa, jugadores con paso en primera y que volvieron a ponerse los "cortos" otra vez.

Programación (todos los partidos comienzan a las 15):

Cancha: Kimberley

Kimberley vs Quilmes (Rojas, López y Montero)

Cancha: Argentinos del Sud

Huracán vs Argentinos del Sud (Mustafá, Samatán y Díaz)

Cancha: Nación

15hs, Unión vs Colegiales (Debrina, Foschi y Cajal)

Cancha: Atlético Mar del Plata

Atlético Mar del Plata vs Nación (Miranda, García y Rodas)

Cancha: Al Ver Verás

Racing vs General Mitre (Llona, Scuffi y Sotelo)

Cancha: San Lorenzo

Los Andes vs Alvarado (Gerez, Romero y Constanzo)

Cancha: Círculo Deportivo

Círculo Deportivo vs Banfield (Campagnoli, Baquero y Martínez)

Cancha: Chapadmalal

Chapadmalal vs Talleres (Mayer, Izza y González)

Cancha: River Plate

General Urquiza vs San José (Funes, Lunegro y Ramos)

Cancha: Boca

Boca vs Al Ver Verás (Araujo, Carmona y Ruíz Díaz)

Cancha: Independiente

Independiente vs River (Silva, Avero y Luxen)

Cancha: Once Unidos

Once Unidos vs Peñarol (Mella, Chaves y Ordoñez)

Libres: San Lorenzo, Libertad, Cadetes y Deportivo Norte