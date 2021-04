Solicitan ayuda económica para vecinos de la costa atlántica afectados por el temporal

La senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, Flavia Delmonte, le solicitó al gobierno de Axel Kicillof ayuda económica para los vecinos de la costa atlántica afectados por el temporal durante el último fin de semana.

Durante el sábado 10 y domingo 11 de abril recientes, un fuerte temporal de lluvia primero, y viento después, afectó a diversos municipios de la costa atlántica: hubo caída de numerosos árboles y ramas que produjeron destrucción de automóviles, techos, casas y mamposterías.

Delmonte calificó el escenario de "triste y preocupante", agravado por "la crisis sanitaria y económica sin precedentes" y en ese sentido es que presentó un proyecto de declaración para que el Estado provincial otorgue créditos blandos para los vecinos de las localidades afectadas, a fin de que los mismos puedan afrontar los gastos de reconstrucción de hogares y demás bienes afectados.

"Nuevamente miles de bonaerenses vuelven a enfrentar una dolorosa situación tanto económica como psíquica, al estrés que ha provocado la extensa cuarentena, las nuevas medidas restrictivas y la crisis que afecta a todos los argentinos, se le suman las consecuencias de este grave temporal. No podemos esperar en darles asistencia financiera, porque ellos no pueden esperar, porque no dan más, porque muchos tuvieron que cerrar sus emprendimientos, ajustarse económicamente o hasta perdieron su fuente laboral. El Estado debe darles respuesta urgente”, expresó Delmonte sobre su pedido.