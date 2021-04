"Mi camino", el regalo dedicado que le hizo llegar Vidal a Montenegro

El intendente Guillermo Montenegro recibió este jueves el libro "Mi camino" que lanza por esta fecha María Eugenia Vidal en donde comparte, tal como lo hizo el expresidente Mauricio Macri, su experencia en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

A través de las redes sociales, el jefe comunal difundió el regalo que le hizo llegar una de las máximas referentes que mantiene Juntos por el Cambio con vistas a las próximas elecciones.

"Felicitaciones María Eugenia Vidal. Gracias por la hermosa dedicatoria. ¡Sos un ejemplo! Te quiero", expresó el jefe político que tiene General Pueyrredon, quien mantiene una estrecha relación con la exgobernadora.

Vidal tiene previsto reaparecer en la escena política este mismo miércoles, con una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para presentar "Mi Camino", al igual que hizo Macri a mediados de marzo con la obra "Primer tiempo".

La producción del texto tiene prólogo de José Eduardo Abadi y cuenta con 200 páginas y ocho capítulos que tienen títulos como "El miedo a dejar de ser yo", "Bienvenida al sistema: del anonimato a las mafias" o "Con tener razón no alcanza".

También trascendió que Vidal en su libro relató un encuentro protocolar que mantuvo con el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y que el actual embajador argentino en Brasil “parecía disociado de la realidad”.

"Parecía tan disociado, como si viviese en una realidad paralela, que me dio miedo la sola idea de que algo así pudiese pasarme a mí. Yo no quería que el poder me dejara en ese lugar”, indicó la integrante de Juntos por el Cambio.

A fines del mes pasado, Montenegro también participó de un encuentro junto al expresidente con vistas a planificar la posición que tendrá Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones ejecutivas del 2023.