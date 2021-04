Lanús, el único que festejó en el cierre de la primera fecha

Se puso punto final a la primera fecha de la Copa Sudamericana y de los tres representantes argentinos que vieron acción en esta última jornada, sólo Lanús se quedó con una sonrisa por el agónico gol de José López que metió los tres puntos en la valija en Venezuela. La más dolorosa fue la caída de Talleres como local con Emelec de Ecuador 2 a 1, después de estar arriba en el marcador. Más lógica, pero no por eso menos doloroso, fue el 1-2 de Arsenal con Bolívar en la siempre complicada altura de La Paz.

A Talleres se lo dieron vuelta

El conjunto de Alexander Medina no la tuvo fácil contra un duro rival que se mostró mejor parado en el arranque del partido y dominaron las acciones. Con el correr de los minutos, Talleres se fue sintiendo más cómodo y empezó a generar situaciones. La velocidad de Valoyes era la clave de los cordobeses, pero no se modificaba el marcador, hasta que a 6' del cierre de la primera etapa, la "T" dibujó una gran maniobra colectiva, se juntaron Auzqui y Valoyes, Ghilerme Parede abrió las piernas para dejarla pasar y Franco Fragapane no falló, con una definición alta para el 1 a 0. A la vuelta del vestuario, el local salió a definirlo pero chocó con las buenas respuestas de Ortiz. Pero una mano de Navarro rompió todo, porque Sebastián Rodríguez canjeó por gol el penal y el golpe no se terminó de asimilar que Facundo Barceló revirtió la historia cinco minutos más tarde. El resto fue desesperación de Talleres y la espera agazapado de Emelec que estuvo más cerca de estirar la cuenta en una contra.

Lanús lo ganó en el final

Con un agónico gol de José López en el último minuto, el equipo de Luis Zubeldía se trajo tres puntos muy valiosos de Venezuela que pueden ser claves en la lucha por la clasificación. De entrada, el "granate" tomó el protagonismo, manejó la pelota pero le costó encontrar a "Pepe" Sand, y la carta eran las llegadas de Bernabei y De La Vega. En el amanecer del complemento, la expulsión de Stephens complicó sobremanera a Aragua, que con 11 no podía lastimar y con 10 se aferró al empate. Zubeldía sumó gente en ataque, que le dio mayor peso y empezó a merecer la ventaja que se hizo desear hasta el minuto final, cuando levantaban el cartel del descuento y José López, que había entrado minutos antes, metió un cabezazo letal que significó el 1 a 0 definitivo para arrancar en lo más alto de la tabla junto a Gremio, que le ganó a La Equidad de Colombia.

Arsenal no pudo con Bolívar y la altura

Fue una actuación digna del equipo del "Huevo" Rondina, que hizo frente a los 3650 metros de altura en La Paz y se terminó volviendo con una derrota por 2 a 1 ante Bolivar, uno que suele aprovechar la ventaja de jugar en su casa. De entrada, Arsenal se replegó, no dejó espacios y avisó de contra ataque, pero ese esfuerzo se desmanteló cuando Fernández abrió el marcador a tres minutos del final de la etapa y mandó al local en ventaja al descanso. Con la ventaja, Bolívar ganó en confianza, se sintió más cómodo y sobre el cuarto de hora del complemento estiró la diferencia por intermedio de Saavedra. Con más corazón que aire, Arsenal siguió intentando hasta el final y llegó el gol del honor, en tiempo de descuento, con un fuerte remate de Jonathan Botinelli que había hecho una incursión ofensiva. Sin embargo, no hubo tiempo para más y la victoria fue "celeste" por 2 a 1. Ahora, Arsenal tratará de meterse en la lucha cuando rciba a Ceará de Brasil, que en el debut superó 3 a 1 a Jorge Wilstermann de Bolivia.