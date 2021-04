Intensivistas lamentan que todavía no se sepa usar el barbijo: "Vemos gente que no se tapa la nariz"

Médicos intensivistas del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende lamentaron que parte de la comunidad todavía no haya incorporado los cuidados básicos que se sugieren por la pandemia del coronavirus y volvieron a pedir que se "extremen" las medidas de prevención ante el vertiginoso avance que muestra la segunda ola.

"Los intensivistas nos hemos cansado de repetir que se deben extremar las medidas que se vienen repitiendo por esta pandemia, como el uso correcto del barbijo o tapabocas, que es lo que sirve más allá de la vacuna, que es una medida más pero que tampoco reemplaza a las medidas de prevención primarias", sostuvo Ralph Vargas, el jefe del servicio de terapia intensiva del centro hospitalario de Juan B. Justo al 6500.

En declaraciones a 0223 Radio, el profesional llamó a la reflexión y mostró preocupación por la falta de "consciencia" que observa en un sector de la sociedad a pesar de los numerosos contagios y muertes que tienen lugar por el Covid-19. "Sigo viendo en la calle gente que usa mal el barbijo, que no se tapa la nariz, y si uno le dice algo, lo mira como si lo estuvieran insultado cuando estamos tratando de que se cuide y que nos cuidemos entre todos porque el recurso humano y de infraestructura es finito", planteó.

Si bien el médico del Hospital Interzonal reconoció que gran parte del personal de salud ya está vacunado contra el Covid-19 - lo cual no evita la posibilidad de contagio - remarcó al mismo tiempo que "nadie está vacunado contra el agotamiento y el cansancio" después de mantener una labor exhaustiva en las salas de cuidado desde hace más de un año. "Nos preocupa mucho el cansancio que vemos en general en el personal y que es totalmente lógico", señaló.

"No lo digo para asustar a las personas pero si los que se toman tan a la ligera esta pandemia vieran la mitad de lo que nosotros estamos viendo todos los días, puedo asegurar que se pegarían tal susto que saldrían corriendo espantados. Y es a lo que nos pasa. Estamos acostumbrados a trabajar con personas que se nos mueren pero el estrés, el cansancio y el agobio que nos genera esto nunca lo vivimos antes. La pandemia nos está sobrepasando", advirtió Vargas.

El médico intensivista también reconoció el problema económico y el cansancio social pero remarcó que "cuando el aporte individual se multiplica por miles y por millones es lo que nos puede ayudar a salir adelante". "A veces los números parecen muy fríos y uno no se da cuenta. Cincuenta mil muertos es un estadio lleno de gente. Y cuando hablamos de un muerto que esa persona, para una familia, no es un número sino que es todo, el 100%. No hay que perder de vista esto", insistió.