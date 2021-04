El municipio controló que se cumplan los protocolos sanitarios en la feria de Plaza Rocha

Personal municipal realizó este viernes a la mañana un fuerte operativo en la feria de subsistencia que funciona en Plaza Rocha para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus. Acompañados por efectivos policiales, los agentes de Inspección General verificaron que las personas que se encontraban allí estaban autorizadas para instalar mesas con mercadería a la venta y, en caso de que así no fuera, se le impedía permanecer en el sector.

Lejos de molestar o incomodarlos, la actuación de las autoridades fue bien vista por los puesteros, quienes admiten que el lugar es muy concurrido, algo que debe evitarse en tiempos en los que la la curva de contagios de Covid se mantiene en ascenso.

“Vinieron antes de las 8 y no se podía armar hasta que no censaran a las personas y corroboraran que estaban en la lista. El que no estaba, se tenía que retirar, previo a ser anotado en otra lista de espera”, contó Vanesa, una de las vendedoras de la plaza. Si bien dijo que “se está tratando de cumplir con los cuidados” aconsejados, admitió que a veces se complica y por eso valoró la intervención municipal.

Además, dijo que hubo varios contagiados en el lugar -incluso, algunos fallecieron tras contraer la enfermedad-, pero aseguró que ninguno de esos casos tuvo origen en el lugar.