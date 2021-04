Video: “motochorros” asaltaron a un joven y amenazaron a los vecinos que intentaron ayudarlo

Dos delincuentes que se desplazaban en moto asaltaron el jueves a la noche a un joven en el barrio San Patricio, lo golpearon con un arma, le sacaron la moto y amenazaron a los vecinos que pidieron ayuda cuando vieron lo que sucedía. El hecho quedó registrado en video por un vecino que llamó a la policía a los gritos para intentar detenerlos.

El hecho se registró el jueves, minutos antes de la ocho de la noche, cuando la víctima llegó a bordo de su moto Honda Tornado a una vivienda sobre calle 461 a pocos metros de la avenida colectora. Los ladrones se desplazaban en una moto Corven 150, se pararon a su lado, le dieron un culatazo y lo hicieron caer.

Karina, vecina del lugar, le contó a 0223 que salía de su casa y que estaba a pocos metros cuando actuaron los delincuentes. “No me imaginé que iban a robar cuando los vi pasar, pero uno de ellos bajó, lo golpeó y lo hizo caer mientras que el otro me apuntó para que no hiciera nada”, relató.

La testigo dijo que estuvieron cerca de dos minutos intentando levantar la moto que se había caído mientras los seguían apuntando. Otros vecinos que escucharon los gritos salieron de sus casas y comenzaron a llamar a la policía mientras intentaban registrar lo que sucedía en el lugar.

Los ladrones escaparon a bordo de ambos rodados y según los vecinos los usaron minutos después para cometer un robo en Playa Serena. “Después del robo el dueño de la moto y un amigo salieron a buscarlos en auto, pero no pudieron encontrarlos”, agregó Karina.

Según la mujer el barrio es muy oscuro, no hay prácticamente iluminación y el domo que está instalado en la entrada del barrio no funciona. Hace tres semanas los vecinos de San Patricio ya habían solicitado la reparación del mismo tras sufrir una violenta entradera.