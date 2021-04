El director de la Escuela de Medicina pidió "restricciones más fuertes"

Los especialistas coinciden que por el momento no hay circulación comunitaria de las nuevas variantes del Covid. (Foto ilustrativa:0223)

A 24 horas de confirmarse la presencia en la ciudad de las nuevas variantes del coronavirus de Manaos y del Reino Unido, el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata evaluó que por el momento no puede establecerse la incidencia en una mayor cantidad de contagios, aunque consideró que por la actual situación epidemiológica "Mar del Plata debería estar en fase 2".

"Las variante es una modificación genética menor al 30% del total del virus y tenemos presencia ya confirmada pero no sabemos el impacto de esas cepas en los números generales. Mar del Plata se viene comportando según nuestra proyección, para este fin de semana se espera un tope de 400 casos. Se viene comportando de manera gradual y probablemente en algún momento tenga un cambio pero no está a la vista ese cambio", evaluó en declaraciones a 0223, Adrián Alasino, director de la Escuela de Medicina.

En ese análisis, para Alasino, Mar del Plata "viene atrasada en el número de casos en relación ciudades similares como La Plata, que es utilizada en epidemiología para comparar porque tiene casi la misma cantidad de habitantes" y que por estar dentro del Amba "tiene el triple de casos".

Para Alasino, la curva de contagios comenzó a subir en Mar del Plata con el inicio de clases "que fue uno de los factores" y también lo que fue el pos Semana Santa, "con un impacto muy breve de 2 o 3 días".

"Entre las múltiples causas de que Mar del Plata no tenga todos los casos que tiene es que hay poco testeo, como el año pasado y un subregistro que eso solo no informa el número. Y las variantes nuevas que son muy activas, no están con presencia comunitaria en la ciudad", argumentó.

Asimismo, Alasino agregó que la gran actividad al aire libre que por ahora desarrollan los marplatenses es otro de las causas que no han generado muchos contagios, aunque advirtió que "ahora se va a resentir" por la llegada del invierno. "En Mar del Plata la segunda ola probablemente tenga un efecto del mes de mayo en adelante con una duración probable de 4 a 6 semanas en total", estimó en base a las proyecciones realizadas en la Unmdp.

En relación a las restricciones, Alasino consideró que Mar del Plata "si fuera por el punto de vista sanitario, ya correspondería que estemos en una fase 2" y que no ha retrocedido "por un criterio político y no estrictamente sanitario".

"Pese a la restricción, no ha tenido efecto en la baja de casos por lo que tendríamos que realizar una restricción más fuerte", planteó el médico, coincidiendo con los pedidos realizados este martes por la Provincia.

Por último, el titular de Medicina valoró la cooperación con el Ministerio de Salud bonaerense en la lucha contra la pandemia, a través del Centro de Telemedicina (Cetec) de seguimiento de casos por Covid, en lo que fue el programa Detectar y la inclusión de estudiantes avanzados de medicina en la ejecución de triages, atención en centros de salud y otras tareas de baja complejidad, en conjunto con las 6 universidades públicas de la provincia.