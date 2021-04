"Desde lo sanitario es mejor tener una mayor cantidad de personas con una dosis"

El médico infectólogo Gonzal Corral señaló que en términos de política sanitaria "es mejor tener una mayor cantidad de gente vacunada con una dosis que tener a menos gente con dos dosis", en relación a la estrategia que implementa el gobierno nacional de diferir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para aplicar la primera a mayor cantidad de habitantes.

En un marco de incertidumbre por esa definición, Corral aclaró que "desde el punto de vista individual obviamente es mejor tener dos dosis como está establecido". No obstante, planteó que ante el problema de falta de vacunas para la población, el gobierno adopta esa estrategia que cree que es mejor para el conjunto de la población.

"La falta de vacunas es un problema no menor, pero hay que asumirlo. Deberían decir: No hay vacunas suficientes, no va a haber vacunas suficientes este año y establecemos esta estrategia porque creemos que es mejor para la población", opinó Corral.

El médico señaló que al haber más gente con una dosis obviamente se reduce el impacto de inmunización, pero entendió que esto es más positivo que tener "un grupo minúsculo" con las dos dosis.

Corral indicó que los estudios muestran que aquellos que tuvieron Covid y recibieron una dosis generan una importante cantidad de anticuerpos y tienen menos chances de generar cuadros graves o sufrir internaciones.

Por otro lado, en diálogo con 0223 Radio el médico se refirió al avance del virus y las medidas que empezó a implementar el gobierno nacional. En ese marco, puso de relieve que la situación de la región "es bastante mala" y sostuvo que por un tema de cercanía "es cuestión de tiempo que impacte" en la Argentina.

"Si bien los números no son los que tuvimos en el pico de la pandemia, hay indicadores que fundamentan las medidas que toma el ministerio de Salud", dijo y puso como ejemplo que la división de los contagios de los últimos 14 días en comparación con los 14 días anteriores supera el 1,2 es un indicador de alarma. Otro indicador de alarma se da cuando un distrito supera los 150 casos por cada 100 mil habitantes.

"En algunas ciudades estos indicadores ya están presentes, en algunas provincias también. En 13 provincias ya se dan estos dos indicadores", precisó Corral.

En ese sentido, sostuvo que las restricciones completas "no deberían volver", pero aclaró que "hay algunos grises" que las autoridades deben empezar a contemplar. "Tampoco nos gusta a los médicos tener políticas restrictivas, reducir las actividades, reducir la posibilidad de reunirse, pero está claro por el comportamiento que tiene la epidemia y la cantidad de contagios en gente joven, va a haber que implementar ciertas restricciones aunque no nos gusten", dijo el infectólogo, quien remarcó que pondría en el "último escalón" de las restricciones a la actividad escolar.

En cuanto a la situación del sistema de salud de Mar del Plata para enfrentar la segunda ola de Covid-19, Corral indicó que "no cambió mucho con respecto al año pasado" y recordó que en 2020 el sistema "estuvo bastante cerca del colapso".

"No creo que se hayan modificado mucho con respecto a lo que fue el año pasado. Ante una segunda ola, que no sabemos si va a venir ni cómo va a venir, no puedo dar certeza de que tengamos un sistema preparado o corto. Si es una situación como la del año pasado vamos a estar jugando al límite", advirtió.