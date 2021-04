La comedia no esencial vuelve al Auditorium

El domingo 4 de abril a las 20.30 en el Café Emilio Alfaro del Teatro Auditorium, se presentará el humorista Pablo Vasco con su show de stand up "Comedia no esencial" en el que durante poco más de una hora, Vasco intentará encontrarle un sentido humorístico a todo lo que nos está pasando: desde el encierro (obligatorio o no) y los temores hasta las teorías conspirativas, pasando esa sensación de vulnerabilidad extrema que sentimos cuando dan el listado de las actividades esenciales para salvar a la humanidad y nosotros no estamos incluidos.

“Comedia no esencial” es una enumeración de las vivencias de un comediante que llegó a los cincuenta con un solo miedo: volverse facho y no darse cuenta.

La presentación forma parte de la programación cultural producida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Teatro Auditorium, que contempla todos los protocolos de prevención en el marco de la pandemia de Covid-19, con un aforo del 30 por ciento de ocupación en sus salas.