Montenegro pidió una inmediata revisión de los datos que incluyen a Mar del Plata en Alarma epidemiólogica

El intendente Guillermo Montenegro solicitó hoy “la revisión inmediata” de los datos que el Ministerio de Salud de la Nación tomó para incluir a General Pueyrredon en el listado de distritos considerados en Alarma Epidemiológica y Sanitaria que implementa una serie de restricciones para la ciudad.

El Jefe Comunal envió este sábado una carta a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, para solicitar la revisión inmediata de los datos que se tomaron para considerar a General Pueyrredon como un distrito en Alarma Epidemiológica y Sanitaria.



Según detalló el intendente, los tres criterios establecidos para determinar qué ciudades se consideran en esta situación son ser aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes; la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos catorce (14) días por cien mil (100.000) habitantes sea igual o superior a quinientos (500); y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al ochenta por ciento (80 %).

En este sentido, Montenegro consideró que “del análisis integral de la normativa surge que para ser considerado como un Partido en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, deben necesariamente cumplirse los tres recaudos en forma simultánea. Es decir, no cumplir con uno solo de ellos es suficiente para no ser considerado de esta manera”, explicó al tiempo que agregó que “No existe duda alguna que el Partido de General Pueyrredon no los cumple”, continúa la carta que detalla el análisis en función de los criterios b y c.", dijo.

Según Montenegro, conforme a los datos oficiales compartidos en el Sistema Oficial de Gestión de Camas de la provincia de Buenos Aires," a las 6:00 am del día de hoy nuestro distrito cuenta con el 64,18% de ocupación de camas de cuidados intensivos (tanto Covid como no Covid), por lo que no existe duda alguna que este parámetro objetivo no se cumple en el Partido de General Pueyrredon y agrego que nunca se ha cumplido desde el inicio de su implementación" aseveró.

Respecto al punto de la incidencia de casos por cada 100 mil habitantes, Montenegro puntualizó que según el Ministerio de Salud de la Nación "esa tasa de incidencia es de 637,19 considerando una población de 659.462”. Sin embargo argumentó que “de parámetros objetivos como consumo de agua y de generación de residuos en el Partido, habitan al menos 850.000 personas” y tomando este dato “la incidencia asciende a 494,35”.



"Por este motivo y sin tener conocimiento de los datos que se cuentan para contrastar esta información solicito la inmediata revisión de los datos tomados para incluir al Partido de General Pueyrredon como Partido en situación de alarma epidemiológica y sanitaria y disponer su inmediata exclusión de tal situación y la saludo muy atentamente", concluye la carta.