Horas de tensión e incertidumbre: ¿Mar del Plata baja a fase 2?

El gobierno nacional oficializó este sábado la continuidad de las restricciones anunciadas el viernes por el presidente Alberto Fernández, pero con la novedad de que General Pueyrredon se encuentra en la categoría de distrito en alarma epidemiológica por lo cual debe cumplir con la mayor cantidad de restricciones dispuestas. Esto implica una prohibición de circular entre las 20 y las 6 y la suspensión de clases presenciales, entre otras medidas.

En el municipio se enteraron el viernes a última hora y a partir de allí comenzaron a llamar a funcionarios nacionales y provinciales para conocer detalles de la decisión. El intendente Guillermo Montenegro intercambió mensajes con Santiago Cafiero, pero por el momento desde el gobierno local prefieren no hacer declaraciones hasta tanto conozcan los detalles de por qué se incluyó a la ciudad en esa categoría. "Vemos algunos errores en esa planilla, pero estamos trabajando", aclararon ante la consulta de 0223.

Desde el gobierno provincial, en tanto, confirmaron a este medio que Mar del Plata quedó en esa situación por los indicadores que estableció el gobierno nacional. Se espera que este lunes haya un decreto o una resolución que adapte la decisión del gobierno nacional al sistema de fases de la provincia de Buenos Aires. Pero las fuentes consultadas advirtieron que no habrá cambios y que por los parámetros del gobierno nacional General Pueyrredon debería sumarse a los distritos en fase 2. "El gobernador abrió su conferencia diciendo que va a respetar la ley y que en nuestro país un DNU tiene fuerza de ley", señalaron.

En concreto, para el gobierno provincial, en Mar del Plata desde este sábado rige el DNU firmado por el gobierno nacional que establece las siguientes restricciones:

+Cierre de centros comerciales y shoppings.

+Prohibición de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

+Cierre de locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

+Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles.

+Se prohíben los deportes grupales.

+Cierre de casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.

+Horario de cierre de gastronomía: entre las 19 y las 6 del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

No obstante, el municipio aún no da por cerrada la discusión y mantienen charlas para rever algunos indicadores que tomó el gobierno nacional para colocar a Mar del Plata en una situación de alarma epidemiológica que, creen en el entorno de Montenegro, no se corresponde con los datos actuales de la ciudad.