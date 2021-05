Tarjeta Alimentar: Nación asistirá con más de $180 millones por mes a Mar del Plata

Diego García, delegado local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, adelantó a 0223, que unas 23.000 familias marplatenses se verán beneficiadas con la Tarjeta Alimentar y que se asistirá de manera mensual con más de 180 millones de pesos.

En el marco de la presentación del Centro de Desarrollo Infantil Francisco, un jardín comunitario gratuito para la comunidad, el funcionario habló con este medio acerca de la “grave” situación social que atraviesa la ciudad en medio de la pandemia, luego de la protesta esta semana de organizaciones sociales en la puerta de la delegación local de Desarrollo Social, ubicada en el Unzué.

“La situación social es grave en Mar del Plata y en todo el país porque estamos atravesando una pandemia muy dolorosa porque vemos todos los días que personas fallecen o se enferman y hace que se agudice la crisis laboral y la falta de trabajo. Un montón de situaciones que hace que el estado incorpore políticas constantes que acompañen a las familias”, evaluó García.

En tal sentido, el funcionario sostuvo que "las demandas son muchas y algunas de hace varios años", aunque aclaró que “eso no quiere decir que el estado no esté presente y no trate de incorporar día a día con políticas públicas, sobre todo a las personas que están atravesando situaciones muy complejas en relación a la salud, a la asistencia alimentaria a las familias con Covid positivo y con la ampliación de la Tarjeta Alimentar para familias con chicos menores de 14 años y se incorporaron las mujeres pensionadas con más de 7 hijos", enumeró.

“Se calcula que vamos a llegar un volumen de 23.000 tarjetas Alimentar en Mar del Plata y quiere decir que habrá una transferencia mensual de más de 180 millones de pesos. Es una enormidad de dinero que beneficia a las familias marplatenses”, remarcó.

Asimismo, el representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación valoró que "hay 8.000 planes sociales en relación (al programa) Potenciar Trabajo y se están revalidando los datos. La verdad es que hay un aporte del estado nacional".

En relación a las protestas que se realizan frente a la delegación local, García argumentó que “llegan (a Mar del Plata) 150 mil kilos de alimentos por mes de Desarrollo Social que se distribuyen en los comités barriales de emergencia, organizaciones sociales, entidades civiles, sindicatos. En el paraguas de Desarrollo Social entran todos”, completó-

La delegación local ubicada en el Unzué posee una guardia de 9 a 13 horas de lunes a viernes y los marplatenses que necesiten alimentos, asistencia en salud, mejoras habitaciones para ayudar a las familias, pueden llenar un formulario y en caso de cumplir con los requisitos, podrán ser asistidos por el estado.