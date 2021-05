El arquero de Alvarado tiene coronavirus

Alvarado venía atravesando con tranquilidad todo este tiempo de pandemia, en su momento había dado a conocer el caso de Leandro Navarro, antes del reinicio de la competencia en 2020, después hubo algún integrante del cuerpo técnico que atravesó la enfermedad sin inconvenientes, pero fueron pocos al lado de lo que sucede en muchos equipos del fútbol argentino. Este jueves, el "torito" anunció que su arquero Pedro Fernández tiene Covid-19 y se encuentra cumpliendo el aislamiento.

Tras el partido ante Tigre y los primeros síntomas de la enfermedad, Fernández no se hizo presente en los entrenamientos por lo que no compartió momentos con sus compañeros. El jueves se realizó el hisopado correspondiente, y este arrojó resultado positivo, por lo que la institución decidió testear al resto del plantel profesional para corroborar el estado y que no haya contagios asintomáticos que puedan generar un brote.

Cabe destacar, que Alvarado este fin de semana iba a quedar libre, por lo que el arquero tendrá un buen tiempo para recuperarse, ya que habrá dos semanas de parate por las medidas del Gobierno Nacional y luego se jugará la jornada que tendrá descanso para el "torito".