Un investigador marplatense fue reconocido en New York

Mauricio Bellini, investigador principal del Instituto de Físicas de Mar del Plata (Ifimar- Conicet- Unmdp) recibió la Mención de Honor (Honorable Mention) por parte de la Gravity Research Foundation por el trabajo de investigación: "Were strong inflaton field fluctuations the cause of the big bang?".

La Gravity Research Foundation se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, y fue fundada en enero de 1949. El principal objetivo de la Fundación es alentar a los científicos de todo el mundo a investigar y a llegar a una mayor comprensión del fenómeno de la gravedad, a través de sus reconocimientos anuales a los ensayos sobre esta temática.

El ensayo de Bellini reconocido por la Fundación se titula “¿Fueron las fluctuaciones fuertes del campo inflatón la causa del Big Bang (Gran explosión)?”, en donde se propone un modelo para describir el nacimiento del universo teniendo en cuenta los efectos de retro reacción con auto interacciones incluidas, producidos por las fluctuaciones del campo inflatón, que es el campo que describe el crecimiento del universo en escalas cosmológicas.

“Esas fluctuaciones podrían haber sido muy importantes a escalas de Planck, y sus auto interacciones podrían haber constituido el combustible para que comenzara la expansión primordial del universo. A esta época se la conoce como pre inflación y explica cómo el parámetro de Hubble, siendo inicialmente nulo, pudo alcanzar el valor máximo. Dicho valor ha ido disminuyendo a lo largo de la historia posterior del universo. Para desarrollar el trabajo se utilizó una métrica bastante novedosa, propuesta junto a los doctores Anabitarte y Musmarra (también miembros del Ifimar) hace un par de años, que caracteriza al tiempo que transcurre a velocidad variable”, explica Bellini.

Con respecto al reconocimiento, Bellini afirma que “significa un halago, quizás inmerecido, pero que da fuerzas para seguir trabajando, estudiando, y tratar de mejorar un poquito cada día. También significa la oportunidad de agradecer a las personas que colaboraron, colaboran y que me han ayudado en mi formación profesional. En lo que respecta a una esfera más íntima, significa un pretexto para abrazarme con mi familia y decirle gracias, en un momento donde todos estamos sufriendo de distinta manera debido a esta pandemia”, concluyó.