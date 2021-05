Mar del Plata retrocede a fase 2 y seguirá sin clases presenciales

El jefe de Gabinete Carlos Bianco confirmó este viernes que Mar del Plata retrocederá a fase 2 a partir del lunes, una vez que termine el confinamiento estricto, por lo que se mantendrán muchas de las restricciones que hubo en estos 9 días, como la suspensión de clases presenciales.

El funcionario provincial realizó el anuncio durante la conferencia de prensa que dio junto al ministro de Salud, Daniel Gollán en la que analizaron la situación epidemiológica de la provincia. La gran mayoría de los distritos de la provincia (121) quedará en la fase más restrictiva, mientras que solo un distrito, San Cayetano, se encuentra en fase 4.

“Es un sistema de fases dinámico e intermitente. Venimos trabajando con un sistema muy claro y correcto. Cuando aumentan los casos se aplican más restricciones”, dijo Bianco, que explicó el cambio que implementó el gobierno nacional para establecer qué municipio se encuentra en alarma epidemiológica hizo que la gran mayoría de los distritos bonaerenses caigan en la fase más restrictiva, aunque destacó que hay más actividades autorizadas que las que se permitieron durante estos 9 días.

De los dos indicadores establecidos, hasta el último DNU presidencial había que cumplir con ambos para estar en alarma epidemiológica, mientras que con el nuevo decreto con superar uno de ellos (más de 500 casos cada 100 mil habitantes o ocupación del 80% de las camas de terapia) para estar en situación de alarma y, por ende, en fase 2.

El Ministro de Salud Daniel Gollán, dijo que todavía no se ve el impacto del confinamiento en la caída de casos y que recién se empezará a notar dentro de 4 o 5 días. A su vez, destacó que continúan recibiendo vacunas y sostuvo que el sábado "habrá un anuncio muy importante" vinculado a la campaña de vacunación.

Gollan volvió a pedir a la población que no se haya inscripto para recibir la vacuna que se anoten. "Hay 4 millones de bonaerenses que aún no se anotaron y les pedimos que lo hagan", señaló el ministro, quien también marcó que las nuevas cepas del virus afectan a poblaciones que antes no tenían problemas, como por ejemplo las embarazadas. "Está llegando una enorme cantidad de vacunas y la idea es terminar con esta pesadilla lo antes posible", cerró.

De acuerdo al sistema de fases actual, Mar del Plata se encuentra en fase 3 y es considerada como distrito de riesgo aunque existe la posibilidad que, de acuerdo a la última modificación del decreto presidencial, la ciudad descienda a fase 2.

Por tal motivo, el intendente Guillermo Montenegro pidió una modificación en el criterio de evaluación para considerar qué distritos son los que se encuentran en alarma epidemiológica.