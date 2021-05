El municipio prepara el pedido para que cambie el DNU del presidente

Tras el enojo que expresaron desde el gobierno de Guillermo Montenegro por el cambio que introdujo el último decreto de Alberto Fernández que modificó el criterio sanitario para definir qué municipio se encuentra en estado de “alarma epidemiológica”, el municipio realizará en las próximas horas una presentación formal para pedir que se vuelva a la situación original.

La modificación que introdujo el último decreto de Alberto Fernández establece que para considerar a un distrito en situación de alarma epidemiológica, la cantidad de casos cada 100 mil habitantes debe superar los 500 contagios en los últimos 14 días o la ocupación de camas de terapia intensiva debe estar por encima del 80%. Hasta la publicación del último decreto los municipios en situación de alarma debían cumplir con los dos parámetros.

La decisión fue anticipada por el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, quien señaló que el objetivo es lograr un mayor perjuicio para Mar del Plata. Este cambio “en las reglas de juego”, según definieron desde el municipio, haría que la ciudad siga en estado de alarma después del 30 de mayo, por lo que no pueda retomar las clases presenciales y que la mayoría de los comercios no puedan reabrir sus puertas y solo puedan trabajar con la modalidad de delivery y take away.

Hasta el momento, según confiaron fuentes del Ejecutivo municipal a 0223, no hubo contactos informales con funcionarios del gobierno nacional para saber qué fue lo que motivó la modificación del criterio y si hay chances de modificarlo. “Silencio absoluto”, definieron desde el municipio.

De volver a la redacción original que establecía que debían superarse los dos criterios para estar en situación de alarma –el equivalente en la provincia es la fase 2-, Mar del Plata seguiría por encima en la cantidad de casos cada 100 mil habitantes, pero por fuera respecto del criterio de ocupación de camas de terapia intensiva. Este martes, según el sistema de gestión de camas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la ocupación rondaba el 56%.

Más allá del índice específico de la ocupación de camas de terapia, referentes de la salud pública y privada de General Pueyrredon advirtieron que la situación está al límite. En ese sentido, marcaron que la ocupación de camas generales en el sector privado es del 76%, mientras que en el público llega al 79%, por lo que pidieron que se respeten las medidas de cuidados para evitar los contagios.