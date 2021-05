Destrozaron una portón de acero y una vidriera para robarse juguetes

Desconocidos forzaron los ingresos a un polirubro de Juan B. Justo al 900, provocaron grandes daños y se robaron juguetes y una pequeña suma de dinero. A pesar que la alarma era monitoreada, la policía llegó varios minutos después y los comerciantes aseguran que por la pandemia, disminuyó la presencia de efectivos en la zona.

“A las 4 de la mañana me rompieron la persiana metálica, un vidrio, un enrejado y se llevaron algo de plata, mercadería, algunos cigarrillos y muchos juguetes. Este robo es el segundo en 5 meses y la verdad es que cómo está la economía, no estamos para que nos roben”, manifestó Natalia, la comerciante damnificada, en diálogo con 0223.

La mujer contó que a pesar que la alarma del local era monitoreada, la policía llegó varios minutos después. “La alarma sonó y yo tardé como 10 minutos en llegar pero no me animaba a entrar. Llamé a la policía pero me dijeron que no habían avisado, pero los de la alarma me aseguraron que sí. Y en la esquina hay una cámara de seguridad, que según nos dicen, no funciona”, cuestionó.

“Antes de la pandemia se veía presencia policial, cuando recorrían incluso a pie la calle. Pero ahora no se los ve ni de día y menos de noche. Los delincuentes tuvieron varios minutos un gran trabajo para berretear un chapón que tengo como portón y romper el vidrio. Y se metieron hasta el fondo del local, con todo el tiempo del mundo”, se quejó.

Los robos según la comerciante, suceden en el centro comercial a cielo abierto, lo que los condiciona en la etapa más cruda de la pandemia. “Tenemos miedo del invierno, no solo por las ventas, sino por los robos. La situación nos preocupa mucho”, lamentó.