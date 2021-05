Randall's presenta "You Got Me Crying"

Con la participación de sus integrantes en escena, Randall's lanzó el videoclip de "You Got Me Crying", el segundo corte de difusión de su primer trabajo discográfico "Mornin' Coffee".

Este trabajo que fue grabado en el último febrero sobre las costas de la localidad de Chapadmalal, se dio a conocer el domingo 2 de enero y ya está disponible en YouTube. La producción general del videoclip, que además cuenta con subtítulos, estuvo a cargo de Pablo Lodola y Lautaro Ledesma.