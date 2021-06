Diego Alberghini probó en el autódromo local

Esta semana hubo actividad de pruebas en el autódromo Ciudad de Mar del Plata. Diego Alberghini junto con el equipo de Darío, Víctor y Omar Rapari trabajaron en el Chevrolet para el retorno del balcarceño al Turismo Special de la Costa.

Tras cuatro horas de actividad en pista, el grupo se retiró satisfecho con el rendimiento del auto y los resultados que arrojó tras tres meses de trabajo en el repaso íntegro de la Chevy. “Quedamos muy conformes –comenta Diego- Dejamos el auto listo para el TSC y eventualmente para TC Rioplatense. Probamos varios elementos del chasis, cosas para el motor. Nos vinimos conformes porque los tiempos fueron buenos porque lo probó Darío, el auto va muy bien y nos vinimos contentos porque el auto volvió a funcionar como nosotros pretendíamos”.

Al respecto, Alberghini agradeció al team que comanda Darío Rapari que fueron en parte los artífices para el retorno del piloto balcarceño a la categoría. “Quiero rescatar el trabajo que hicieron toda la familia Rapari, tanto Víctor que me hizo los dos motores del Rioplatense como este del TSC; Darío que lo probó y me dio todo el asesoramiento para dejar funcionando el auto; y el caso de Panchito (Omar) que es el que está laburando en el auto porque ellos me dieron el lugar para poder atenderlo y para poder seguir yo en actividad” concluyó.