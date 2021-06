Quilmes consiguió un triunfo clave en Junín

En el tercer y último juego en la "burbuja" de Junín, que por medidas sanitarias se terminó desdoblando, Quilmes sumó el primer triunfo y vuelve a Mar del Plata con la expectativa latente de sacar un pasaje a los playoffs de la Liga Argentina. En un choque que lo tuvo al frente a lo largo de la tarde, se impuso por 80 a 76 a Tomás de Rocamora, con Tirrel Brown como máxima figura con 20 puntos y 10 rebotes.

El "tricolor" consiguió la regularidad que le faltó en los partidos anteriores. Quizá no en el minuto a minuto, pero sí en el desarrollo general, sacando una luz de diferencia en cada cuarto para llegar mejor parado al decisivo, más allá de que terminó sufriendo para festejar. El inicial había sido de momentos. Un mejor arranque de los entrerrianos, una buena reacción de Quilmes, un parcial favorable de Rocamora, otro todavía más amplio del "cervecero" que estaba muy metido. Una laguna le impidió mantener la ventaja lograda, pero igual se fue al descanso por arriba por 4: 26-22. La rotación en el segundo cuarto le dio más réditos a Gelpi que a Varas y los marplatenses se fueron escapando en el marcador. Pero de todas maneras, no logró una distancia definitiva ni mucho menos y al descanso llegó con 6 de luz: 47-41.

Para el regreso del vestuario, Quilmes se hizo fuerte en defensa y, si bien ya no tuvo la efectividad de la primera parte en el aro rival, su buen trabajo atrás le permitió no sólo mantener la ventaja, sino que también la estiró todavía un poco más y entró a los 10 finales con una nada despreciable diferencia de 10: 65 a 45. El torneo le enseñó a Quilmes que no tiene momentos para relajarse y que cualquier descuido lo puede dejar con las manos vacías. Lo pagó en varias oportunidades y casi le pasa de nuevo. El arranque del cuarto final fue muy malo (1-10), y los de Concepción del Uruguay llegaron a lo querían, un cierre parejo. El peso de Brown en la pintura y el último doble le terminaron dando el triunfo más agónico de lo merecido para el equipo de Manuel Gelpi que lo cerró 80 a 76 y vuelve con posibilidades concretas de alcanzar los playoffs.

Síntesis

Quilmes (80): Facundo Gago 7, Raúl Pelorosso 16, Blake Marquardt 12, Jeffrey Merchant 6 y Tirrel Brown 20 (FI); Darío Skidelsky 2, Luciano Ortiz 10, García Serventich 3 y Alejandro Reinick 4. DT: Manuel Gelpi.

Tomás de Rocamora (CdU) (76): Juan Bello 17, Justo Catalín 0, Juan Cognigni 16, Horacio Rigada 9 y Guillermo Romero 11 (FI); Tomás Verbauwede 1, Rodrigo Gerhardt 7, Carlos Pascal 13 y Galo Impini 2. DT: Juan Varas.

Parciales: 26-22, 47-41 y 65-55.

Árbitros: F.Alaniz, R.Lorenzo y F.Ronconi.

Estadio: Ciclista Juninense.