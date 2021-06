Argentina fue más que Uruguay y consiguió el primer triunfo

Es por acá. Con algunas cosas bien, con otras para corregir, con momentos de buen juego, con pasajes de falta de lucidez, a veces con la pelota, en algunas cediéndola, con todos esos virtudes y defectos, la Selección Argentina de Lionel Scaloni comienza a buscar su identidad y, por lo pronto, se sacó la espina de cuatro partidos que arrancaba ganando y se los terminaban empatando y derrotó a Uruguay por 1 a 0 en la segunda fecha de la Zona A de la Copa América de Brasil 2021. Guido Rodríguez, de cabeza, marcó el único tanto para el conjunto nacional.

El primer tiempo, al igual que como en las anteriores presentaciones, fue de muy buen nivel. Con buenas combinaciones, con muchos puntos altos y las apariciones de Messi que le dan el salto de calidad al equipo. Acuña y Nicolás González hicieron un buen tándem por izquierda, Lo Ceso aportó criterio en la elaboración, Rodríguez se plantó de volante de contención y Rodrigo De Paul colaboró en la recuperación y se soltó para jugar, juntándose con Molina Lucero, el lateral que es su compañero en el Udinese. Si a eso le sumamos la solidez de Romero y Otamendi, y la seguridad de Martínez, casi no hubo puntos flojos. El que no encuentra el nivel y se lo ve falto de confianza, es Lautaro Martínez.

Los laterales crecieron más que en los partidos anteriores, fueron a fondo y con inteligencia. Pero como tantas otras veces, necesitó una pelota parada para romper el cero. Y no fue de manera directa, sino que De Paul jugó corto un córner para Messi que fue al uno contra uno por la izquierda y sacó el centro pinchado al segundo palo para la aparición de Guido Rodríguez que metió el frentazo goleador. Uruguay nunca pudo reaccionar, lo intentó pero no inquietó al arquero marplatense. Es más, si hubiera sido más preciso en los últimos metros, Argentina se pudo ir con una ventaja mayor al descanso.

En el complemento, los fantasmas aparecieron, no porque la Selección fue llevada por delante, pero sí porque ya no tuvo el control de la pelota y defendió más atrás, con una diferencia que no era de confiar. Uruguay tuvo dos ocasiones para igualar, con un centro desde la izquierda que no alcanzaron ni Cavani ni Suárez, y con otro desde la derecha que el hombre de Atlético Madrid conectó con una pirueta pero muy desviado. Los minutos pasaban y Argentina recuperó la pelota, la manejó bien pero no tenía profundidad. A Messi no se la podían sacar, ganó una falta cerca del área y, con el cansancio del final, tuvo lucidez para cuidarla pero no para ver a compañeros mejor ubicados que pudieron definir la historia. Igual no se sufrió, se defendió bien por arriba y se festejó. Porque se cortó la racha de partidos que se escapaban, porque es el primer triunfo en la Copa América, y porque ya son 15 los partidos que esta Selección lleva sin perder, con muchas críticas afuera, pero con todo claro adentro.

Síntesis

Argentina (1): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Nicolás Otamendi y Acuña; Rodrigo De Paul, Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: ST 5' Exequiel Palacios y Joaquín Correa por Lo Celso y Martínez, 24' Ángel Di María por González y 47' Germán Pezzella por De Paul.

Uruguay (0): Fabián Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Matías Viña; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Cambios: ST 0' Nahitán Nández por Bentancur, 19' Matías Vecino y Brian Ocampo por Torreira y De La Cruz, y 35' Fernando Gorriarán por Valverde.

Goles: PT 12' Rodríguez (A).

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil.

Estadio: Mané Garrincha (Brasilia).