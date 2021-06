El testimonio de una marplatense que está a 200 metros del derrumbe: "Cada vez hay más desaparecidos"

Cristina es una marplatense que reside desde 2002 en Miami y que por estas horas permanece conmocionada y encerrada en su casa después de presenciar, a tan solo doscientos metros, el derrumbe de un tercio del edificio residencial Champlain Towers que, por el momento, deja un saldo oficial de al menos un muerte y otras 99 personas desaparecidas.

"La verdad que no salimos de acá adentro desde que pasó esto. En realidad puedo salir, no hay ninguna prohibición de las autoridades, pero no salimos porque el día estuvo feo e igual tampoco funcionó el servicio de playa", comentó a la distancia la mujer, en conversación con 0223.

La residente compartió la sorpresa y conmoción del mundo por la tragedia ya que aseguró que "en la ciudad de Surfside son muy serios en cuanto a controles de edificios, el control de cómo está la ciudad y de cómo están todos habitados"."Es muy raro que haya pasado algo así", insistió.

La mujer comentó que el edificio Champlain Towers estaba a punto de "entrar en el control de los 40 años" que exigen las autoridades de Miami. "La ciudad le tenía que hacer un control y para pasarlo estaban haciendo algunos arreglos. Quizás sea por algo que estaban arreglando que pasó esto", dijo.

Otra de las hipótesis que circula por estas horas es que el derrumbe de la edificación de 12 pisos estaría vinculado con alguna pérdida de gas que derivó en una explosión. Hubo comentarios de distintas personas que advertían olor a gas en los últimos días.

Foto: la vista que tiene Cristina desde su edificio, ubicado a 200 metros de Champlain Towers.

"Nosotros no tenemos mucha más información de lo que dice el noticiero. Sabemos que cada vez se reportan más desaparecidos. Lo que se derrumbó en el edificio es una parte del dormitorio, el living, y el segundo dormitorio no cayó por completo, con lo cual pueden ser que quienes estaban ahí estén bajo los escombros", agregó Cristina.

La mujer resaltó la "gran solidaridad" de la comunidad de Surfside para con los damnificados. "Toda la gente de por aquí se acercó para llevar alimentos, café, y otras cosas. Hay personas que están esperando desde la madrugada novedades", indicó.

La Cancillería argentina reportó este jueves por la tarde que se busca el paradero de 9 argentinos alojados en ese edificio, mientras que la cancillería paraguaya publicó en redes sociales que 6 personas de ese país tampoco son encontradas desde el derrumbe.

La agencia francesa AFP consignó que al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo prepararse para tener "malas noticias".

"Se está llevando a cabo una búsqueda y rescate masivo y sabemos que haremos todo lo posible para identificar y rescatar a aquellos que han quedado atrapados entre los escombros", dijo a la prensa la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

El hecho

El suceso se produjo cerca de las 2 a.m. (hora local), entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers. Allí los bomberos llevan adelante desde hace varias horas una imponente operación de búsqueda y rescate.

La policía cortó las calles cercanas, y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias y policía inundaron el lugar. El derrumbe levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario y cubrió los autos en la calle, incluso a dos cuadras de distancia.

Según la información oficial que trascendió, 102 personas ya fueron rescatadas. De esas, 37 tuvieron que se rescatadas de la estructura del edificio y asistidas médicamente.