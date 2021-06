Un vecino tuvo un ACV y la ambulancia no pudo llegar al domicilio por el estado de las calles

Vecinos del barrio San Patricio de Mar del Plata denuncian que una ambulancia no pudo atender a un vecino que previamente había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) por el estado de las calles del barrio.

El hecho se registró el miércoles por la noche cuando un adulto mayor domiciliado en la calle 465 entre las calles 20 y 22 sufrió un ACV. Ante la emergencia, personal del cuartel de Bomberos de San Patricio acudió al lugar y dio aviso de inmediato. Sin embargo, los vecinos denuncian que la ambulancia de la empresa prestadora Samak solo se acercó hasta la esquina, donde permaneció algunos minutos hasta que finalmente se retiró.

Esta situación se suma a la de una vecina que vive a mitad de cuadra que, por la misma razón, debe estacionar su auto en la esquina para que no quede encajado en el barro como ocurrió anteriormente con un camión recolector de residuos o un vehículo de Edea.

Patricio Borgeat, vicepresidente de la asociación de fomento del barrio San Patricio, lamentó la situación y apuntó contra la desidia del Estado municipal que no da respuesta al reclamo que sostienen desde hace años por el estado de las calles. "Cuando llueve se hace un barrial y se remueve todo lo que está asentado. Esta calle no la repasan nunca. Se necesita mantenimiento", exigió a 0223.

"Hay camiones, autos y patrulleros que no pueden pasar. Esta vez fue una ambulancia y el vecino se pudo haber muerto por no recibir la atención", señaló. Finalmente, el hombre, que sufrió una parálisis facial, fue derivado en un auto particular al Hospital Español.