Quieren poner en valor la historia con la creación del Museo del Deporte

Los concejales Ariel Ciano y Vito Amalfitano presentaron un proyecto que pretende revitalizar una comisión para trabajar y poner en valor la historia deportiva de nuestra ciudad a través del Museo del Deporte.

“Los pueblos que no saben de dónde vienen no pueden tener claro a donde van, y nuestra ciudad tiene una historia deportiva muy rica. En ese museo tendrían que estar las raquetas de Vilas, los guantes de Germán Burgos, la camiseta de Kimberley que usó Francia en 1978, la bicicleta de nuestro campeón olímpico Juan Curuchet, los patines de Nora Vega y Claudia Rodríguez, los guantes de Uby Sacco. Y así, podríamos nombrar infinidad de deportistas” señaló Ciano.

“Pensamos que el Museo del Deporte tendrá un valor turístico importante, que se sumará al itinerario de quienes nos visitan tanto en temporada estival como invernal” agregó el concejal del Frente Renovador. Además, indicó que “no sólo se trata de una cuestión histórica sino de una cuestión del patrimonio deportivo actual. Cuando uno recorre museos ve que incluso se podría interactuar virtualmente con los deportistas, ver videos, acercarse a la experiencia deportiva desde otro lugar”. “Así lo imaginamos con Vito Amalfitano y creemos que lo mejor no es proponer directamente nuestra idea sino trabajar en una comisión por un museo que nuestra ciudad y nuestro deporte se merecen” concluyó.

Por su parte, Amalfitano señaló que “una ciudad como Mar del Plata, que es verdadera capital nacional del deporte, no puede no tener un gran Museo del Deporte”. “Los Juegos Panamericanos de 1995 fueron únicos, la final de la Copa Davis en 2008 es de los eventos deportivos que tuvieron lugar en el país que llegó a mayor cantidad de países y de personas en el mundo a través de la televisación, Mar del Plata fue sede de un campeonato mundial de fútbol, el Preolímpico de Basquetbol en 2011, Liga Mundial de Voleibol en 2013, los Torneos de Verano de Fútbol. Los importantes acontecimientos y los grandes deportistas que tuvo Mar del Plata no pueden quedar afuera de un Museo del Deporte. Es una asignatura pendiente, sabemos que hubo iniciativas previas, incluso del Círculo de Periodistas Deportivos, y, con Ariel Ciano, creemos que hay que hay que avanzar en esta idea que tiene que ser de toda la ciudad” agregó Amalfitano.

“Además, creemos que tanto los ‘clubes grandes’ de nuestra ciudad como las instituciones educativas y clubes barriales de nuestra ciudad tienen una rica historia pasada y presente que tiene que ser contada y nos parece fundamental que todos los marplatenses y batanenses y turistas que nos visiten tengan la posibilidad de conocer” finalizó el concejal del Frente de Todos.