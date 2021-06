Vecinos de Sierra de los Padres piden que se termine el gasoducto para tener gas natural

Cuando en 2019 la obra del gasoducto de la costa tomó impulso muchos vecinos de Sierra de los Padres que durante años no tuvieron gas natural decidieron invertir en todas las obras necesarias para que Camuzzi pudiera avanzar en la conexión a sus domicilios. Sin embargo, la obra que se realiza en la localidad de Las Armas y ahora hay al menos 70 familias de la localidad que esperan que les coloquen el medidor.

La obra está muy avanzada y faltan algunos detalles. Pero no se concretan y eso priva a muchos marplatenses de tener gas natural. Por eso, la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres inició semanas atrás una junta de firmas de todos aquellos vecinos que tuvieran completadas todas las obras necesarias y estén a la espera de la colocación del medidor para poder tener gas. “Reunimos 70. Seguramente haya más, pero somos 70 familias que padecemos esta situación”, dijo a 0223 José Luis Martiquet, presidente de la entidad.

En su caso particular, Martiquet contó que tiene toda la conexión realizada, los calefactores colocados, pero Camuzzi Gas Pampeana no realiza la colocación de los medidores hasta tanto no se concrete la obra del gasoducto. “Los costos de traslado de leña crecieron muchísimo. Este invierno estimo que en mi familia se utilizarán unas cinco toneladas de leña que son alrededor de 70 mil pesos”, precisó.

Ante esta situación, el martes le acercarán un petitorio al intendente Guillermo Montenegro y les llevarán una copia a las autoridades del Enargas. “Sabemos que falta muy poco para que se complete la obra. Y nosotros estamos esperando hace muchos años tener la conexión de gas”, finalizó.