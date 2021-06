Hace 50 años que piden por la apertura de una calle: se convirtió en un desarmadero

Numerosos vecinos de Villa Primera junto a Defensores del Pueblo se reunieron este miércoles en la esquina de Perú y Chacabuco, para insistir con un reclamo que ya lleva al menos, 5 décadas: la apertura de calles sobre un terreno que ocupa más de una manzana y genera un basural a cielo abierto y amenaza a la seguridad de la zona.

El predio, que posee un triste historial de abandono, está delimitado por las calles Tierra del Fuego, Chacabuco, Ituzaingo y México, donde funcionaba hasta la década del 70 la fábrica de asfalto Iacusa. Luego del cierre de la planta y tras décadas de desidia, en 2005 se declaró de utilidad pública, pero las tierras nunca llegaron a expropiarse. En 2010 los dueños presentaron un plan para realizar un complejo deportivo, pero tampoco se concretó. Al menos ocho años después, una empresa compró los terrenos con la intención de construir un complejo de viviendas pero el proyecto, que llenó de ilusiones al barrio, tampoco prosperó y nuevamente los lotes fueron vendidos.

"En su momento aquí existió la fábrica Iacusa, que hizo el pavimento de la ruta 2 pero luego se retiró y esto quedó abandonado. En un principio había paredes de material y generaba que muchas personas vinieran a esconderse o pernoctaban, con hechos de inseguridad constantes, pero luego fue demolido. Y a eso se le sumó a que viene gente a dejar residuos: por Ayacucho hay microbasurales, con desechos de pescado, pollo y prácticamente un desarmadero de autos, con ruedas y paragolpes. Es una desidia de muchos años", lamentó en diálogo con 0223, Eduardo Ferrer, historiador y vecino de Villa Primera.

Sebastián Mancabelli, otro de los vecinos, contó a este medio que "los reclamos se vienen haciendo por parte de mi familia, desde los tiempos del intendente Russak, hasta la actualidad" y que la última "esperanza" de los vecinos fue un proyecto inmobiliario, que hace 2 años prometía un complejo de viviendas y que poco después quedó trunco. "El Municipio le pedía que hiciera la apertura de calles, lo hicieron, pero dejaron una calle precaria con mucho barro y una cava que es un peligro", advirtió.

Por su parte, Ferrer, añadió que "los vecinos históricos han hecho los reclamos y nunca quedó claro si había un propietario. En las calles circundantes, el Municipio siempre ha asfaltado, pero estas dos cuadras siempre han quedado detrás del resto", señaló el hombre.

Acompañando el reclamo de los vecinos, el defensor del pueblo Fernando Rizzi, aseguró que el plan de viviendas proyectado desde el 2018 para la zona "nunca había tenido la aprobación definitiva de planos por parte del Municipio" y que ese proyecto fue desechado por lo que el terreno nuevamente cambió de manos. "Hoy no hay un plano ni proyecto presentado. Sabemos que se estaría hablando de una zonificación particular para gestionar para este terreno, una subdivisión que tendría que conllevar necesariamente la cesión de las calles para la apertura, pero no hay nada definido", afirmó.

Para el ombudsman, "se deben apurar los tiempos, desde las autoridades municipales como el Emvial y la Secretaría de Planeamiento deben ponerse en contacto con los titulares pasa saber qué desarrollo va a tener esto. Hace más de 50 años que los vecinos sufren de esta situación, con pedidos de expropiación que no llevaron a nada. Esto no puede seguir así", dijo.

A su lado, el defensor del pueblo Daniel Barragán aseveró que "el poder Ejecutivo y al Consejo Deliberante tienen que dar una respuesta, porque ante este abandono y la desidia de los propietarios, debe ser el estado municipal el que tiene que dar una respuesta concreta", finalizó.