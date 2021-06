Hackearon la cuenta de una jubilada marplatense y sacaron un préstamo de $460.000

Una jubilada marplatense de 66 años atraviesa momentos de gran preocupación luego de comprobar que desconocidos hackearon su cuenta bancaria y solicitaron un préstamo de 460.000 pesos.

“Mi mamá estuvo descompensada y está con tratamiento por presión alta. Y ayer (sábado) tuve que llevarla a la DDI para hacer la denuncia. Es increíble que el banco Galicia no corroborara la identidad del usuario y otorgara semejante suma de dinero. Cuando de manera normal, uno quiere sacar un crédito y le piden 1800 cosas para que te den el dinero”, expresó aún conmocionada Laura, hija de Irma (66), la víctima del ciberdelito.

En declaraciones a 0223, la mujer contó que desde hace varios días cuando querían acceder al homebanking, encontraban la cuenta bloqueada pero tras generar una nueva clave, normalizaban el servicio. “Mi mamá siempre me decía que quizás `algo estaba haciendo mal´ y yo se lo arreglaba. Pero este sábado veo que tenía $1000 cuando la cuenta tenía unos $426. Ahí me voy a ver los movimientos y me quería morir: había este crédito que nunca habíamos solicitado y se estaban realizando transferencias a terceros”, expresó Laura.

La hija de la víctima contó que el mismo día comenzaron a llegar mails, informando que la cuenta de correo –de Hotmail- se había accedido desde Colombia y que espera que este lunes -fecha en que debería estar acreditado este dinero- el banco corrija esta situación.

“Desde que esto ocurrió, nadie del banco se comunicó para darnos tranquilidad. Apenas un mail diciendo el número de trámite. Lamentablemente este tipo de estafas le suceden a mucha gente. Hace un par de semanas a una amiga que tenía cuenta en el banco Santander le hicieron lo mismo y tuvo que pagar la estafa. Desde Defensa del Consumidor Municipal le dijeron que no podían hacer nada. Los bancos se tienen que hacer cargo de estas estafas”, concluyó.