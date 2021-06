Círculo quiere su primer triunfo en la vuelta

Después de tres semanas sin competencia oficial, retorna el Torneo y, en una situación muy particular, Círculo visitará en su propia cancha a Ciudad de Bolívar. El equipo que hará las veces de local no pudo jugar en su estadio por una decisión del Municipio que no autorizó los eventos deportivos por la situación sanitaria que atraviesa y ante la negativa de otras ciudades de recibirlo, se acordó jugarlo en el "Guillermo Trama" desde las 14.30.

Más allá de todo lo que se vivió fuera del campo de juego, la verdad se verá cuando empiece a rodar la pelota, y el conjunto de Gustavo Noto intente sumar su primera victoria en la temporada. El "Papero" llega con tres empates y tres derrotas, las últimas dos de manera consecutivas. Por su parte, Ciudad comenzó su participación en la categoría con dos triunfos, un empate y tres caídas. En su última presentación, cayó 3 a 0 con Huracán Las Heras en Mendoza.

En lo futbolístico, el entrenador marplatense recuperó dos hombres en defensa como Gabriel Charra y Juan Zarza, que forman parte de la lista de concentrados, y como contrapartida no contará con Facundo Nasif y Nahuel Pájaro, con sendas molestias. Tampoco está en condiciones de reaparecer Matías Reali, que está en la parte final de la recuperación de su hombro derecho.

Probables formaciones

Ciudad de Bolívar: Ramiro Biscardi; Cristian Piarrou, Sebastián Álvarez, Facundo Quiroga y Leandro Vitale; Eduardo Scasserra, Gastón Borda y Diego Ramírez; Alfredo Troncoso, Ramiro Peters y Elías Gutiérrez. DT: Mauricio Peralta.

Círculo Deportivo: Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Juan Manuel Zarza, Cristian Belucci y Lucas Sanchez; Enzo Vértiz, Ramiro Garay, Lucas Rancic y Ever Ullua; Diego Martínez y Jonatan Benedetti. DT: Gustavo Noto.

Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto.

Estadio: Guillermo Trama (local Ciudad de Bolívar)

Hora: 14.30